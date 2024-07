Kate Middleton: El autor de un nuevo libro sobre la princesa es cuestionado

El 1 de agosto saldrá a la venta 'Catherine, the Princess of Wales, the biography', un libro escrito por Robert Jobson, quien es un experto británico en realeza al que se critica por admirar enormente a Kate Middleton y “siempre presentarla de la mejor manera posible”, según The Telegraph.

En sus más de 300 páginas, la publicación aporta detalles hasta ahora desconocidos de la futura reina de Inglaterra sobre su llegada a esta monarquía. También se refiere a pasajes de su vida con el príncipe Guillermo, antes y después de contraer matrimonio hace 13 años, y la sitúa como la gran garante de la estabilidad de la institución, golpeada en estos momentos por el cáncer que ella padece y el de Carlos III.

De acuerdo con 'The Telegraph', la nueva biografía de Kate Middleton es lo más parecido a una oda a la princesa de Gales. Para probar su argumento, el diario se hace eco de cómo comienza el libro. "Puede que no tuviera un zapato de cristal que solo se ajustara a su esbelto pie, pero en muchos sentidos, la suya es una historia de Cenicienta moderna”.

Para el experto real Alejandro Larman, se trata de un documento “lúgubremente adulador, que está escrito de forma vergonzosa y carece de una visión de la verdadera mujer”.

Una buena relación con su suegro

En un adelanto del texto dado a conocer por el Daily Mail, se asegura que ha alisado el camino para que Guillermo y su padre, Carlos III tengan una mejor relación que en el pasado.

La relación del príncipe y el monarca tuvo años difíciles ya que al dedicar la mayor parte del tiempo al cumplimiento de su deber se alejó de sus hijos, pero ahora y en gran medida gracias a la intervención de su esposa, Guillermo ve esta situación con otros ojos.

Sobre el vínculo que existe entre el rey Carlos III y su nuera, el autor asegura que el monarca la ve con gran amor, “como la hija que nunca tuvo” y que cuando la familia se encuentra en privado, ella se dirige a su suegro como “abuelo”, de forma cariñosa.

Una gran influencia para la familia

Robert Jobson dice en su texto que Carlos siempre está emocionado por ver a la princesa de Gales y que, en los eventos familiares, no es raro verlos “riendo y bromeando juntos”.

“Creo que (el rey) entiende que ella es una buena influencia para toda la familia”, dijo otra fuente al autor de la biografía.

