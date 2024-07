Lady Gaga se compromete y deja pistas de nueva música a sus fans en París

La cantante de 38 años y el empresario e inversor tecnológico Michael Polansky, proyectan casarse en los próximos meses, según reveló al primer ministro francés Gabriel Attal en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

En un TikTok publicado por Attal el domingo 28 de julio, se puede escuchar a Gaga presentando a Polansky como “mi prometido” mientras el trío observa juntos un evento de natación.

Gaga y Polansky fueron vinculados románticamente por primera vez en 2020, cuando fueron fotografiados besándose en una fiesta de Nochevieja en Las Vegas. Apenas unas semanas después, hicieron pública su relación durante un fin de semana lleno de demostraciones de afecto en Miami, para el Super Bowl 2020.

En ese momento, Gaga compartió una foto en Instagram de la pareja acurrucada en un yate y escribió: “Nos divertimos mucho en Miami”.

Los rumores de compromiso empezaron en 2021, sin embargo los representantes de la cantante negaron el hecho, y aseguraron que se conocían sin prisas.

La pareja, que comparte una pasión por el trabajo caritativo, también disfruta de trabajar en equipo en sus esfuerzos filantrópicos. Han trabajado juntos para recaudar fondos para varias causas, incluido el concierto One World: Together at home, que organizó la cantante de Bad Romance. Gaga también reveló durante una entrevista con Morning Joe de MSNBC que Polansky estaba desarrollando una aplicación para su fundación Born This Way, que apoya iniciativas de salud mental.

La cantante estadounidense estuvo comprometida anteriormente con el representante artístico Christian Carino. Se separaron a principios de 2019 después de dos años juntos.

En febrero de 2015, se comprometió con la estrella de Friday night lights, Taylor Kinney, pero la pareja rompió el compromiso al año siguiente.

Gaga y Polansky llevan casi una semana en Francia y según reportes seguirán sus vacaciones en el país a lo largo de las Olimpiadas.

Lady Gaga mostró un adelanto de su nueva canción a los fans parisinos. Cortesía

Viene su nuevo disco

La cantante está llena de novedades. Está tan emocionado por lo nuevo en su carrera que apareció por el techo corredizo de una camioneta afuera de su hotel el domingo 28 de julio en París, Francia. Desde allí, sorprendió a sus fans y les reprodujo un par de fragmentos de música nueva del próximo álbum en el que ha estado trabajando.

“Estoy tan profundamente conmovida por mis fanáticos franceses esta semana afuera del hotel, voy a salir y decir adiós esta noche con unos segundos de #LG7”, compartió en Instagram story antes de salir.