Gente del medio dejó emotivas estampas y mensajes por el Día del Padre en las redes. Para Emilio Pinargote fue una ocasión muy especial porque compartió con su padre, Jorge, y su hijo, Lorenzo. El único varón, con el que siempre soñó. “La promesa cumplida, eso eres tú en mi vida hijo mío, por eso te digo que mientras tenga vida seré tu mejor amigo , el que te acompañe en tus buenos y malos momentos. Falta muy poco para que salga a la luz el himno llamado 'Hijo' (el que preparó con Jhonatan Luna)”.

La deportista y expresentadora, María Teresa Guerrero, quien recordó a su fallecido progenitor (Alberto) con una foto de los dos, cuando ella era niña.

Además dijo: “Solo necesito una escalera grandota que llegue hasta el cielo para abrazarte un ratito en tu día, papá”.

Una imagen de María Teresa con su papá. Cortesía

Mientras que la presentadora de noticias de Teleamazonas, Liz Valarezo comentó: ️ “Para muchos es Don Bolo, Don Vala, Bolívar, Don Bolívar, Panzón, Grandote. Para mí es mi papi. El gordito de mi corazón. El que cada mañana me envía el primer mensaje, el que no se acuesta tranquilo hasta no saber que todos estamos bien en casa, el que siempre está listo para ayudar a los demás, el que vuela cuando de los nietos se trata, el de la voz ronca y el corazón más grande, el que educa con el ejemplo.

El mejor amigo de Samuel (el hijo de Liz), su compañero de fórmula, el que lo alcahuetea infinitamente, el que le lee los cuentos mientras almuerzan, el que le crea historias, el que se convierte en futbolista, en superhéroe, en lo que sea con tal de hacerlo feliz”.

Liz Valarezo con su progenitor. Cortesía

Según la locutora Katiuska Peralta, “Celebro y agradezco a ese hombre (Víctor Hugo) que desde pequeño ves como un héroe , el que te inculcó valores y principios, el que te respondió las preguntas escolares, el que veló junto a mamá cuando enfermaste, el que hizo de maestro con tu tarea, el que te apoyó cuando jugaste vóley en el colegio, el que siempre abrió caminos para empezar tu carrera, el que te motivó a aprender a conducir, el que te da charlas de política en la sobremesa, el que es una enciclopedia, el que predica y habla con honestidad”.