Luis Eduardo Miño Naranjo: 60 años de historia musical que Ecuador no olvida

Por más de seis décadas, los hermanos Eduardo y Danilo Miño Naranjo llenaron de romanticismo y nostalgia los escenarios del país y del mundo. Su trayectoria, iniciada en 1958, dejó un legado inquebrantable en la música popular ecuatoriana con canciones que se han convertido en verdaderos himnos como El aguacate, Invernal y Tú y yo.

Rocko y Blasty, artistas ecuatorianos, respaldan a la nueva generación urbana Leer más

La carrera de los Hermanos Miño Naranjo

Luis Eduardo Miño Naranjo, nacido el 17 de diciembre de 1937 en Ambato, compartió con su hermano menor, Héctor Danilo (nacido el 3 de noviembre de 1938), una pasión por la música nacional que los llevó a recorrer festivales internacionales, conquistar escenarios y recibir reconocimientos de talla mundial. Ambos fueron hijos de Ernesto Miño, político de izquierda y fundador de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, quien en un inicio se oponía a su carrera artística. No obstante, la persistencia de los hermanos y el apoyo de su madre les permitió triunfar y representar al Ecuador a nivel global.

Uno de los hitos más recordados fue su participación en la Feria Iberoamericana de la Canción en Barcelona, en 1964, donde interpretaron Tú y yo, obteniendo cuatro medallas de oro. También fueron galardonados en certámenes como el Festival de la Canción Latina en México y el Festival de la Flor de Loto en Japón. En Moscú, incluso vivieron un momento anecdótico: “Los rusos dijeron que iban a tocar el himno del Ecuador en nuestro honor y nos salen tocando Nuestro juramento. Les dijimos que ese no era el himno... entonces tuvimos que cantar el verdadero acompañados por guitarras”, recordó alguna vez Eduardo entre risas.

Disco de los Hermanos Miño Naranjo. Archivo

El regreso a los escenarios tras la pandemia

Después de una pausa impuesta por la pandemia, los Miño Naranjo volvieron a actuar dos años después. Este 1 de febrero de 2025 fue su último show en la Casa de la Cultura de Quito.

En el 2020, En diálogo con Diario Extra, Danilo contaba con entusiasmo ese regreso: “No hay nada como cantarle a la gente en persona”. La pandemia los mantuvo alejados del público, pero nunca del afecto. A pesar de la brecha tecnológica, supieron adaptarse, recibir mensajes por WhatsApp y seguir cultivando el cariño de sus seguidores.

Aquel retorno fue una celebración a la vida, al arte y a la perseverancia. Danilo confesaba entre risas que los mejores piropos venían de su esposa, con quien compartía más de seis décadas de vida. “Ella siempre me dice que me adora, que me extraña cuando no estoy y que soy muy guapo”, decía.

El adiós a Eduardo

Este 12 de junio, Ecuador despide a Eduardo Miño Naranjo, una de sus voces más queridas. Su muerte marca el fin de una era, pero no de su legado. El país lo recordará por su entrega, su talento y su fidelidad a la música nacional.

Músicos locales pueden inscribirse en la tercera edición del Programa de Incentivos a la Música de Sayce Leer más

Junto a Danilo, su inseparable compañero de vida y tarima, los Miño Naranjo son sinónimo de identidad, arte y memoria. Su historia no solo se canta: se honra. Su música sigue sonando, ahora de manera digital. En Spotify se encuentra disponible toda su discografía, incluído el último disco Las leyes del amor que grabaron junto a Gerardo Morán en el 2023.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!