Tras su divorcio con Jorge Cruz, el padre de sus hijos Victoria (4) y Renzo (6), la presentadora y actriz Fabiola Véliz, quien ha sido parte de la telenovela Compañía 593, de Ecuavisa, se quiso dar una nueva oportunidad con Diego Cabezas-Klaere.

Danilo Esteves: "Antes no le daban importancia al humor en los matinales" Leer más

En enero surgieron rumores de separación, pero entonces ella lo negó. Ahora confirma que la relación terminó recientemente, está nuevamente libre, pero sigue creyendo en el amor y que el hombre que envejecerá con ella llegará en algún momento, cuando menos lo espere.

En lo profesional inició una nueva etapa en radio (Élite) y a pesar de que se comentó que el dramatizado en el que participó tendría una tercera temporada, aquello se descartó.

En la muñeca izquierda lleva una pulsera roja que le regaló su ahijado Samuel, un niño con síndrome Escobar que conoció cuando intervino en el reality de TC, 'Soy el mejor'.

¿Otra vez soltera, libre como el viento?

Estoy soltera, decidimos terminar tras 8 meses juntos. Ambos fuimos un maestro para el otro, un espejo que me mostró gran parte de mi historia. Nuestra relación no fue ni buena ni mala, la experiencia necesaria para aprender y crecer, acompañada de grandes personas, en este caso, su familia, especialmente su mamá.

De lo que no funcionó, tomo una parte de responsabilidad, le dejo a él (Diego) lo que le toque asumir. Agradezco lo que aprendí en el tiempo que compartimos juntos, en mi corazón existe un lugar de gratitud, pero no como pareja. Le deseo felicidad y de mi felicidad y bienestar me encargo yo, lo he dejado ir con amor y respeto, cerré el ciclo. Ahora estoy en una nueva etapa.

¿Considera que se apresuró al iniciar una nueva relación tras su divorcio?

El tiempo es relativo, existen personas que juzgan. La responsabilidad de mi vida es mía y de nadie más. Estoy tranquila.

Siempre existen lecciones aprendidas, ¿cuál ha sido la suya?

Fuimos un maestro el uno del otro. Me llevo gratos recuerdos, porque conocí a gente maravillosa que es su familia.

Se considera honesta en el amor. Cortesía

¿Qué espera de un hombre ahora?

Decidí no esperar nada de nadie, decidí encargarme y responsabilizarme de mi felicidad, de mis acciones y de mi crecimiento. En este camino he encontrado mucho a Dios.

Tras su divorcio, ¿cómo es su relación con el padre de sus hijos?

La relación no es de amigos, es solo de padres. Hablamos siempre por nuestros hijos, siempre le he deseado lo mejor. Espero que encuentre a una persona que lo ame y valore.

¿Quién apaga los incendios de Fabiola?

(Risas) Mis hijos. Ahora estoy clara y trabajando en eso, sé que ellos algún día van a volar, formarán su propio hogar. Para entonces, seguramente, habré encontrado a alguien que apague mis incendios, un hombre que sea respetuoso, cariñoso, amable y que le guste estar en pareja. No me veo sola, la persona que esté conmigo será muy afortunada en el amor.

¿Por qué lo cree?

Soy muy honesta en el amor y creo que es complicado encontrar gente así.

¿No lo han sido con usted?

No hablo del resto, hablo de mi honestidad. No puedo poner las manos en el fuego por nadie, me responsabilizo de mis actos.

Si pone las manos en el fuego se puede quemar...

(Risas).

¿Qué cree que ven los hombres en usted?

Es difícil contestar aquello. Tengo claro que el rostro y la piel se llenarán de arrugas, el cabello se volverá blanco y ya no tendré las piernas firmes. Lo único que prevalecerá es lo que estoy cosechando ahora, mi alma, corazón y mis valores. Serán como el vino, cada vez mejor. La mamá de una amiga dijo: “más fuerte de alma y más buena de corazón”.

Steeven Macías, Cinthya Naveda y Vanessa Passailaigue están de regreso Leer más

Mencionó una nueva etapa profesional. ¿Es su primera vez en la radio?

Cuando estuve en el Tecnológico Espíritu Santo, donde estudié parte de mi carrera de Comunicación, hice prácticas radiales durante un tiempo. Tenía 19 años. Ahora soy parte del programa Contigo en casa en Élite, en el cual mantengo conversaciones con diferentes profesionales y me nutro como ser humano. Estoy creciendo mucho. A los 33 me siento todavía muy joven, valoro mi vida y con mis hijos descubro cómo vivir. Ellos están en la etapa de la preguntadera, me alimentan de sus inquietudes.

Usted ha intervenido en las dos temporadas de 'Compañía 593', se hablaba de una tercera parte.

Ya la telenovela no va más. Decidieron apostar por otro proyecto, desconozco detalles de aquello. Decidieron concluir con los contratos de todos. Sé que está a punto de finalizar esta semana. Grabamos dos finales. No sé cuál pondrán. Todo desenlace de una historia es un nuevo comienzo. Me encantó que mi personaje Paula se convierta en bombera.

¿Por qué?

La experiencia fue maravillosa, la adrenalina de estar en un carro de bomberos o en un incendio, el servicio que estas personas dan a la comunidad es increíble. Cuando en octubre del año pasado se terminó de grabar la segunda parte tuve el placer de compartir con bomberos y pensé que algún día me gustaría ser parte del voluntariado.

Ellos están muy agradecidos por el homenaje que se ha hecho a su labor. Eso fue lo que el escritor Eddy González quiso plasmar en esta historia con un tinte cómico y de drama. Nunca había hecho drama, para mí fue un reto. Me voy contenta del trabajo realizado y de la gente que conocí.

Al parecer solo los bomberos la vieron, ¿por qué nunca se la sintió?

Independiente de lo que se diga, los resultados los reflejan la audiencia. 'Compañía 593' fue un conjunto de gente con ganas de hacer un buen producto. Quedé encantada de trabajar con Lucho Aguirre, un maestro. Volví a trabajar con Juan Salazar y nunca lo había hecho con Lexter Zavala. Siempre agradecida.

Sin la TV, ahora solo con la radio. ¿Qué más se vendrá?

Estoy preparando un podcast, con una productora de New York y en sociedad con el libretista Fabricio Aveiga. Seré un ama de casa que pregunta a muchos expertos. Soy comunicadora, no instructora. Estoy llena de preguntas como mi hijo Renzo (risas). A la gente le falta salud emocional, no entrenamos nuestro cerebro, ni nuestras emociones, no las conocemos ni las reconocemos y se dan esas catástrofes emocionales que nos derrumban.

Viorel Fernando, hijo de Lenin Artieda fue bautizado Leer más

Los seres humanos creen que la felicidad depende de otros, solo depende de nosotros. Desde el año pasado estoy en terapia con un profesional. Me hacía muchas preguntas y trataba de entender los comportamientos de otros y cómo debía reaccionar ante situaciones que nos mueven el piso.

Generalmente la gente oculta si vive una tormenta emocional, no es fácil decirlo...

Vivimos en un mundo en que se cree que todo está bien, cuando no es así. Tratamos de aparentar. Viví momentos muy duros cuando terminó mi matrimonio, he entendido que hay que agradecer, tomar la lección que nos da la vida y doblar rodillas para que Dios nos ponga en el camino indicado.

Alejandro Sanz expresó públicamente que vive una crisis personal y en otros aspectos...

También me expresé en Tik Tok para decir que han pasado cosas malas, pero de aquello tomo lo positivo, me escribieron más de 300 personas por ese mensaje, se identificaron.

Los Hackers: ¿Marián se robará la película? Leer más

¿Cuáles son las cosas malas?

Miles de cosas, a todos nos pueden ocurrir. Lo que no es normal es hundirse, hay que aceptar ese dolor, tomarse un tiempo para llorar, pero debemos levantarnos, no quedarnos ahí.