Úrsula Strenge está más atrevida

La presentadora Úrsula Strenge de ‘Noticias de la mañana’, de RTS, luce un look de raya en la mitad, extensiones y ondas que le dan un aire o un toque algo sensual, no es común en ella. Ha refrescado su imagen.

Según ella, el corte de cabello se lo hizo una amiga estilista, María Esther Romo y “las extensiones fueron un poco la novelería por el nuevo espacio. En algunas etapas de mi vida las he usado pero me canso rápido. No sé qué tiempo me dure ponérmelas todos los días”.

La experta en belleza Cuty Ycaza indica “ese cabello le queda precioso es un rubio con dos tonalidades, una más clara y otra más oscura, le combinan muy bien con el color de piel y ojos. Me encanta como le luce el color, el largo y las ondas”.

Cuty Ycaza con la presentadora. Cortesía

Mientras que el asesor de imagen Marco Tapia expresa: “he visto el programa. Se la ve juvenil, sin rayar en el mal gusto. Se nota que el trabajo lo está disfrutando. Lo que han hecho es refrescarle la imagen, eso es importante porque no cansa verla. Cae bien y es buena comunicadora”.

Al respecto Mariela Viteri dice : “me encanta, yo amo el pelo largo y a ella le queda estupendo”.

Además la presentadora y directora de revista Mariela y radio Fuego recuerda: “cuando hicimos la portada con Úrsula en 2012 la convertimos en mujer fatal. Quedó muy bien. Es una mujer de actitud humilde y conciliadora. Y eso es lo que siempre proyecta, más allá de lo guapa que siempre luce”.