Estrenos musicales: Karol G, Quevedo, Bizarrap inauguran junio de la mejor forma

Con tan solo 2 días de haber empezado el mes de junio, los lanzamientos musicales ya tienen a todos disfrutando. Este fin de semana lo gozaremos con nuevas canciones, que nuestros artistas favoritos se han encargado de entregarnos. Esta semana fue definitivamente de temas fresquitos, bailables y claro, ¡ideales para una fiesta!.

Argentina, Colombia, Puerto Rico, México y más, se convirtieron en los protagonistas de esta semana, y seguirán siéndolo durante este fin de semana. Definitivamente esta semana se la llevaron las colaboraciones, que por cierto no han tardado en entrar a los charts de plataformas como Apple Music y Spotify.

Esta semana musical merece un repaso por los lanzamientos, para que así te prepares para este fin de semana.

Karol G, Aldo Ranks - WATATI

La colombiana forma parte del soundtrack de una de las películas más esperadas del año, la nueva película de la legendaria muñeca Barbie. La semana pasada fue el turno de Dua Lipa, quien salió con Dance The Night. Esta semana Karol viene con algo distinto junto al panameño, Ranks, deleitándonos con un pegadizo reggaetón.

Bizarrap, Peso Pluma - Music Sessions #55

Las Music Sessions siempre son de las canciones más esperadas una vez que se anuncian, y esta vez no fue la excepción. El argentino y el mexicano se juntaron en el estudio para regalarle a sus fans un corrido tumbado. Con menos de 48 horas en las plataformas digitales, la canción ha alcanzado casi 30 millones de visualizaciones en YouTube.

LIT Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK - Los Del Espacio

Una de las colaboraciones más esperadas de la semana ya tiene a todos disfrutando de uno de los juntes más queridos de la escena musical argentina. Los amantes de la nueva ola de música argentina no paran de gozar del lanzamiento. Con menos de 24 horas, el videoclip oficial publicado en YouTube, ya cuenta con casi 4 millones de vistas. Las redes sociales explotaron con esta nueva colaboración, y los fans muestran mucho amor y apoyo hacía Los Del Espacio.

Tainy, JhayCo - FANTASMA | AVC

Uno de los productores más reconocidos de la industria musical urbana esta a pocas semanas de salir con su nuevo proyecto, DATA, un álbum compuesto por 18 canciones en colaboración con artistas de la escena, tales como Rosalia, Miko, J Balvin, C. Tangana, Anuel, Myke Towers, Jhayco, Arcangel, Arca, Wisin & Yandel. En esta ocasión Tainy presenta uno de los sencillos de su nuevo disco, titulado, FANTASMA | AVC.

Daddy Yankee, Omar Courtz - Beachy

El Afrobeat se ha convertido en uno de los géneros musicales más populares en la actualidad, y el rey del reggaetón lo tiene muy claro. En esta canción el 'Big Boss' se junto con el joven artista puertorriqueño, Omar Courtz, en un tema con ritmos muy 'fresquitos' y perfectos para un día en la playa.

De la Ghetto, Quevedo - My Love

Luego de la Music Session del canario junto a Bizarrap, Quevedo se ha convertido en una sensación mundial en la industria musical, y no hay artista que no busque colaborar con él. Esta vez es el turno de, De la Ghetto, que junto a Quevedo, nos dan algo distinto. Vienen con una fusión de R&B y trap, una de esas que son difíciles de olvidar e imposible de despegarte de ella.

Young Miko, Jowell & Randy - ID

'Baby Miko' no para de sorprender en todos, y es que en el ultimo año se ha convertido en una de las artistas femeninas más influyentes de la música urbana. En esta ocasión se junta con el dúo puertorriqueño. Nos traen este temazo de reggaetón que estamos seguros que será uno de los protagonistas de las pistas de bailes desde este fin de semana.

Sky Rompiendo, Feid y Myke Towers - El Cielo

El productor colombiano, Sky Rompiendo y el HitMaker, también colombiano del momento Feid, vienen con una colaboración junto a Myke Towers. Los tres grandes referentes de la música urbana se juntan en uno de los temas más esperados. La canción desde ya, acumula millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

AFTERHOUR THE MIXTAPE – DJ Saot ST

Definitivamente uno de los proyectos más ambicioso del año nos regala varias colaboraciones, posiblemente de las más brillantes y pegadizas originarias de España. Un total de 49 artistas para 49 canciones todas con su correspondiente videoclip se presentan en el nuevo álbum de Saot junto con Sony Music. Entre estos podemos escuchar Quevedo, Bejo, Danny Romero, Maikel Delacalle, Juseph, Sara Socas, Don Patricio o WE$T DUBAI y más.

Mala Rodríguez, Polimá Westcoast- No Molestar

La cantante Mala Rodríguez viene con una colaboración junto con el artista chileno Polimá. Esta vez presenta un adelanto de lo que será su nuevo disco. Con este lanzamiento Mala vuelve más fuerte que nunca. No Molestar nos deleita con una fusión de sonidos urbanos y raíces andaluzas. ¿Ya la escuchaste?.

The Weeknd, Playboi Carti, Madonna - Popular

Este domingo HBO trae a sus pantallas una de las series más esperadas por todos, The Idol, y claro que debe tener un soundtrack a su nivel. La serie que esta próxima a estrenarse este domingo 4 de junio, cuenta con la participación de The Weeknd, y no solo musicalmente. Uno de los temas que sonará en el show, es Popular, que nos trae sonidos R&B propios de los 90 y nos sumerge en unas melodías hipnotizantes.