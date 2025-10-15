Estrenos de cine: películas que llegan a Ecuador el 16 de octubre 2025
Descubre los estrenos de cine en Ecuador para el 16 de octubre: terror, comedia, acción y anime para todos los gustos
El 16 de octubre de 2025 trae a las salas de cine de Ecuador una selección variada de películas que prometen entretener a todos los públicos. Desde historias de terror que erizan la piel hasta relatos de comedia e impacto visual, este fin de semana será ideal para disfrutar del cine en familia o con amigos.
El teléfono negro 2: terror y misterio sobrenatural
Gwen, la hermana menor de Finn, recibe llamadas de un teléfono negro que le muestran inquietantes visiones de su hermano y otros jóvenes en un campamento de invierno. Juntos enfrentarán al asesino que trasciende la muerte de su hermano.
El teléfono negro 2 es una secuela promete emociones intensas, combinando suspenso, escenas de nieve y terror sobrenatural que mantendrán al público al borde del asiento.
Cuando el cielo se equivoca: comedia con mensaje
Gabriel, un ángel torpe, intercambia las vidas de un millonario y un trabajador informal para demostrar que la riqueza no lo es todo.
Las consecuencias del error angelical generan situaciones cómicas y lecciones de humildad, mientras los personajes descubren que la vida puede ser impredecible y sorprendente. No te pierdas la diversión en Cuando el cielo se equivoca.
Homo Argentum: sátira social e ironía aguda
En Homo Argentum, Guillermo Francella interpreta 16 personajes que reflejan las tensiones de la sociedad moderna: doble moral, consumismo y humor ante el caos.
Con ironía y ternura, la película ofrece un vistazo mordaz a la cultura contemporánea, manteniendo al espectador entretenido y reflexivo al mismo tiempo.
La megatormenta: desastre natural y supervivencia
Basada en hechos reales de las inundaciones de Kerala en 2018, La megatormenta narra la lucha desesperada de una comunidad atrapada entre la fuerza del agua y el colapso de una represa.
Con efectos visuales impactantes y tensión emocional, es un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y de la resiliencia de quienes enfrentan lo imposible.
La princesa Mononoke: fantasía y ecología
Ashitaka busca al dios Ciervo para curar una herida causada por un jabalí enloquecido. En su viaje descubre la lucha entre los guardianes del bosque y los humanos que amenazan la naturaleza.
Ambientada en el Japón del período Muromachi, La princesa Mononoke combina acción, fantasía y un mensaje profundo sobre la armonía entre humanos y el medio ambiente.
