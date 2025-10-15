Estrenos de cine: películas que llegan a Ecuador el 16 de octubre 2025

Descubre los estrenos de cine en Ecuador para el 16 de octubre: terror, comedia, acción y anime para todos los gustos

'Cuando el cielo se equivoca', con Keanu Reeves, sigue la historia un ángel que, en su torpeza, intercambia las vidas de un millonario y un trabajador informal.

El 16 de octubre de 2025 trae a las salas de cine de Ecuador una selección variada de películas que prometen entretener a todos los públicos. Desde historias de terror que erizan la piel hasta relatos de comedia e impacto visual, este fin de semana será ideal para disfrutar del cine en familia o con amigos.

El teléfono negro 2: terror y misterio sobrenatural

Gwen, la hermana menor de Finn, recibe llamadas de un teléfono negro que le muestran inquietantes visiones de su hermano y otros jóvenes en un campamento de invierno. Juntos enfrentarán al asesino que trasciende la muerte de su hermano.

El teléfono negro 2 es una secuela promete emociones intensas, combinando suspenso, escenas de nieve y terror sobrenatural que mantendrán al público al borde del asiento.

Cuando el cielo se equivoca: comedia con mensaje

Gabriel, un ángel torpe, intercambia las vidas de un millonario y un trabajador informal para demostrar que la riqueza no lo es todo.

Las consecuencias del error angelical generan situaciones cómicas y lecciones de humildad, mientras los personajes descubren que la vida puede ser impredecible y sorprendente. No te pierdas la diversión en Cuando el cielo se equivoca.

Homo Argentum: sátira social e ironía aguda

En Homo Argentum, Guillermo Francella interpreta 16 personajes que reflejan las tensiones de la sociedad moderna: doble moral, consumismo y humor ante el caos.

Con ironía y ternura, la película ofrece un vistazo mordaz a la cultura contemporánea, manteniendo al espectador entretenido y reflexivo al mismo tiempo.

La megatormenta: desastre natural y supervivencia

Basada en hechos reales de las inundaciones de Kerala en 2018, La megatormenta narra la lucha desesperada de una comunidad atrapada entre la fuerza del agua y el colapso de una represa.

Con efectos visuales impactantes y tensión emocional, es un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y de la resiliencia de quienes enfrentan lo imposible.

La princesa Mononoke: fantasía y ecología

Ashitaka busca al dios Ciervo para curar una herida causada por un jabalí enloquecido. En su viaje descubre la lucha entre los guardianes del bosque y los humanos que amenazan la naturaleza.

Ambientada en el Japón del período Muromachi, La princesa Mononoke combina acción, fantasía y un mensaje profundo sobre la armonía entre humanos y el medio ambiente.

