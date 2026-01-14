Estrenos de cine en Ecuador: películas imperdibles del 15 de enero de 2026

Conoce los estrenos de cine en Ecuador este 15 de enero de 2026: animación, drama, terror y biografías impactantes

La clásica riña entre Tom y Jerry regresa este jueves 15 de enero para tomarse la gran pantalla.

El 15 de enero de 2026 llega a las salas de cine en Ecuador una cartelera variada que combina animación familiar, cine asiático de autor, terror postapocalíptico y relatos inspirados en figuras reales.

Los nuevos estrenos ofrecen propuestas para todos los gustos y edades, desde aventuras llenas de humor y fantasía hasta historias profundas sobre la resiliencia humana, el miedo y la obsesión por el éxito. A continuación, un recorrido por las películas que marcan la agenda cinematográfica de la semana.

Tom y Jerry: La Brújula Mágica, una clásica rivalidad en la gran pantalla

La clásica rivalidad entre el gato y el ratón regresa a la pantalla grande con Tom y Jerry: La Brújula Mágica, una aventura animada que mezcla comedia, acción y viajes en el tiempo.

La historia comienza cuando Jerry visita un museo para observar una legendaria brújula mágica, sin imaginar que allí se cruzará con Tom, el guardia de seguridad del lugar. Como es habitual, la persecución entre ambos desata una serie de enredos que terminan activando accidentalmente el misterioso artefacto.

La brújula los transporta a una ciudad dorada inspirada en la antigua China, un universo visual lleno de color y elementos mágicos. En este nuevo escenario conocen al Maestro Fénix, quien cree que Tom es una figura divina al portar la brújula como colgante.

Sin embargo, no todos buscan proteger el artefacto: una rata gigante conocida como La Ratota también desea apoderarse de él. Con humor clásico, escenarios exóticos y una narrativa dinámica, esta película se perfila como uno de los estrenos familiares más atractivos del año en Ecuador.

La Única Opción, un drama social reflejado en humor negro

Arrestan a Matt Prokop, actor de High School Musical 3, por graves cargos Leer más

El cine asiático llega con fuerza a la cartelera ecuatoriana con La única opción, un drama social que aborda el desempleo, la dignidad y la presión familiar. Yoo Man-su es un experimentado fabricante de papel que, tras 25 años de trabajo estable, es despedido de forma inesperada.

Convencido de que podrá reinsertarse rápidamente en el mercado laboral, promete a su familia encontrar empleo en tres meses. Sin embargo, la realidad es mucho más dura.

Después de un año de entrevistas fallidas y trabajos temporales, Man-su se ve empujado al límite cuando su estabilidad económica y emocional se derrumba.

La humillación sufrida al intentar regresar a su antigua empresa lo lleva a idear un plan tan desesperado como ingenioso: si no existe un puesto para él, creará uno por la fuerza de las circunstancias. Con una narrativa sobria y poderosa, la película reflexiona sobre el valor del trabajo, la autoestima y las decisiones extremas que nacen del amor por la familia.

El Exterminio: El Templo de los Huesos, terror intenso en un mundo postapocalíptico

El terror regresa con una propuesta intensa y oscura en El exterminio: El templo de los huesos, una nueva entrega ambientada en un mundo postapocalíptico donde el verdadero peligro ya no son los infectados.

El Dr. Kelson enfrenta una relación inesperada que podría alterar el frágil equilibrio de los supervivientes, mientras Spike queda atrapado en un encuentro con Jimmy Crystal que se transforma en una pesadilla inevitable.

En este universo devastado, la película profundiza en la crueldad humana como la mayor amenaza. La violencia, la desesperación y la pérdida de toda moral redefinen los límites del miedo, mostrando que la inhumanidad puede ser más aterradora que cualquier plaga.

Con una atmósfera opresiva, escenas de alto impacto y un enfoque psicológico inquietante, este estreno apunta a los amantes del cine de terror y suspenso que buscan algo más que sobresaltos.

Marty Supremo, drama deportivo inspirado en la vida real

Julia Roberts descarta volver a Pretty Woman: “Los tiempos cambian” Leer más

Marty Supremo combina biografía, drama deportivo y espectáculo en una historia inspirada en la vida del legendario jugador de ping-pong Marty Reisman.

Criado en los clubes clandestinos de Nueva York, Marty descubrió su talento jugando por dinero, desarrollando un estilo audaz que lo llevó a conquistar 22 títulos importantes y convertirse en una figura icónica del tenis de mesa.

La película, ambientada en los años 50, sigue a Marty Mauser, interpretado por Timothée Chalamet, un joven decidido a triunfar en un deporte subestimado. A medida que asciende, su vida se ve marcada por apuestas, obsesión y el deseo de reconocimiento.

Con una estética vibrante y una narrativa intensa, el filme retrata la delgada línea entre la ambición y la autodestrucción, y celebra al mismo tiempo la pasión y el talento que desafían todas las probabilidades.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!