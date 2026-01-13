Avengers: Doomsday une a Black Panther y los Cuatro Fantásticos en su tráiler

Conozca los detalles de esta primera entrega que amplía el Universo Cinematográfico de Marvel

Marvel Studios presentó el primer teaser trailer de Avengers: Doomsday, una de sus próximas apuestas cinematográficas, que marca el encuentro entre el universo de Black Panther y los Fantastic Four. El avance confirma la convergencia de personajes clave dentro del relato y adelanta el tono de la nueva entrega de los Vengadores.

En el teaser se observa a Letitia Wright retomando su papel como Shuri, con una nueva versión del traje de Black Panther. También aparece Tenoch Huerta como Namor, en una breve secuencia que conecta con los acontecimientos previos del universo Marvel.

Durante el avance, Shuri pronuncia una reflexión en off: “I’ve lost everyone that matters to me. The king has his duties to prepare our people for the afterlife. I have mine.” Mientras se escucha la frase, una nave desciende en Wakanda, anticipando el contacto entre distintas facciones.

El teaser también muestra por primera vez a Ben Grimm, integrante de los Fantastic Four, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, lo que confirma la integración formal del grupo en la narrativa de los Vengadores.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. La película reunirá a cerca de 30 figuras del Universo Cinematográfico de Marvel en una producción que ampliará las conexiones entre sus franquicias principales.

