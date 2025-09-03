Estrenos de cine en Ecuador 4 de septiembre: terror, animación, drama y Stephen King

Los estrenos en Ecuador este 4 de septiembre incluyen a Stephen King, El Conjuro 4, animación familiar y cine nacional

Mascotas al rescate llega a los cines ecuatorianos este jueves 4 de septiembre, como una propuesta de diversión familiar.

El cine llega a las salas ecuatorianas este 4 de septiembre 2025 con una cartelera variada y emociones para todos los gustos, desde la adaptación de un relato de Stephen King hasta una nueva entrega de terror de culto, pasando por aventuras familiares y un intenso drama nacional.

Los estrenos invitan al público a disfrutar de historias cargadas de suspenso, acción, reflexión y entretenimiento. A continuación, los detalles de cada producción que se estrena esta semana en Ecuador.

La vida de Chuck: Stephen King en una conmovedora exploración de la existencia

Basada en un relato de Stephen King, La vida de Chuck narra la historia de Charles 'Chuck' Krantz en orden inverso, un recurso narrativo que potencia la reflexión sobre la vida y el legado humano. La cinta arranca con su muerte a los 39 años a causa de un tumor cerebral, en un mundo que se derrumba con estrellas que explotan y una tecnología en caos.

Lo más desconcertante es la aparición de anuncios que agradecen sus 39 años de existencia, lo que genera una ola de misterio y expectación.

Conforme la narrativa retrocede en el tiempo, se descubren sus momentos de mayor felicidad, como bailar espontáneamente con un músico callejero, así como episodios marcados por dificultades, música y relaciones humanas.

RELACIONADAS Kathryn Bigelow sacude Venecia con A House of Dynamite

La película concluye en su infancia dentro de una casa supuestamente embrujada, ofreciendo un cierre cargado de melancolía y significado. Con un equilibrio entre realismo y fantasía, la cinta invita a reflexionar sobre el impacto personal en el universo y el modo en que cada vida deja huellas imborrables.

Mascotas al rescate: una aventura animada llena de humor y amistad

Sketch: todo lo que debes saber antes de su estreno Leer más

Mascotas al rescate propone una trama vibrante y emotiva pensada para toda la familia. La historia inicia en una estación de tren donde, tras una alarma, los pasajeros humanos logran evacuar, pero las mascotas quedan atrapadas en un convoy que arranca sin control.

El malvado tejón Hans, sediento de venganza contra Rex, un perro policía que lo encarceló años atrás, es quien orquesta esta peligrosa aventura.

Con el tren desbocado y sin posibilidad de rescate externo, las esperanzas recaen en Falcon, un mapache ingenioso y carismático cuyo verdadero nombre es Maurice. Aunque astuto y algo tramposo, Falcon logra organizar a los animales para idear un plan de escape lleno de ingenio, valentía y cooperación.

A lo largo de esta animada travesía, los personajes enfrentan obstáculos, persecuciones y momentos cómicos que fortalecen los valores de la amistad, la empatía y el trabajo en equipo.

Con un ritmo trepidante y un tono entrañable, la película se posiciona como una opción ideal para quienes buscan emoción, risas y una historia inspiradora.

El Conjuro 4: Últimos ritos, el terror regresa con su capítulo final

The Backrooms: la película A24 dirigida por un joven de 20 años Leer más

La exitosa saga de terror llega a su cierre con El Conjuro 4: Últimos ritos, un relato basado en los archivos de Ed y Lorraine Warren.

Ambientada en los años 80, la historia se centra en la familia Smurl, que sufre fenómenos paranormales prolongados y aterradores en Pensilvania, incluyendo voces, sombras, agresiones físicas y presencias demoníacas.

Luego de un retiro obligado por problemas de salud, los Warren regresan a la investigación para enfrentar el caso más oscuro y personal de su trayectoria. Ed, debilitado físicamente y en riesgo de posesión, y Lorraine, con visiones desgarradoras, se sumergen en una confrontación final contra un demonio que encarna sus peores temores.

La presencia de Annabelle y la participación de Judy, su hija, aportan un trasfondo familiar y emocional al clímax. El desenlace llega con un enfrentamiento espiritual que solo puede resolverse a través de un sacramento en la iglesia donde la entidad fue invocada.

Con este capítulo, la franquicia cierra un ciclo, y vuelve a sus raíces: el miedo puro, la fe y la lucha por proteger a las familias del mal.

Los ahogados, cine ecuatoriano entre suspenso y crítica social

Festival EDOC en Quito y Guayaquil: algunas de las 64 películas que se proyectarán Leer más

Con Los Ahogados, el cine ecuatoriano presenta un drama psicológico que mezcla suspenso, crítica social y tensión familiar.

La película está protagonizada por Giovanna Andrade como Marcela, una escritora en la cima de su carrera. La trama se desarrolla luego de un incidente fatal: la empleada doméstica de su familia aparece muerta en la piscina de su casa.

Este acontecimiento desencadena una investigación policial y mediática que envuelve a la familia en un ambiente opresivo, marcado por el escándalo y las sospechas. A medida que avanza la pesquisa, Marcela comienza una indagación personal que la enfrenta a las desigualdades sociales, las grietas en su matrimonio y los silencios de su entorno.

El proceso la lleva a cuestionar la realidad, entrar en paranoia y decidir entre proteger a los suyos o confrontar la verdad, por más dolorosa que resulte. La cinta propone una atmósfera inquietante que incomoda al espectador, obligándolo a reflexionar sobre la culpa, el privilegio y los secretos que terminan por asfixiar tanto a los personajes como a quienes observan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!