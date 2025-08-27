Sketch: todo lo que debes saber antes de su estreno

Sketch se estrena, y monstruos de lapiz y papel atacan. Una familia es la responsable de acabar con estos dibujos imaginarios

Incluso en el caos, la familia y la amistad siempre encuentran el camino.

El 28 de agosto de este año llega a salas de cine Sketch, una película que mezcla comedia, aventura y fantasía. Una historia donde todo se fusiona en un mismo lugar y se adapta a un público familiar.

En la historia conocemos a Amber Wyatt (Bianca Belle), una niña con una imaginación desbordante que lidia con la pérdida de su mamá junto a su hermano mayor y su despistado padre. Un cuaderno y lápices de colores son los aliados de su solitario mundo.

Imágenes de extrañas criaturas deformes como monstruos son los principales dibujos que Amber crea en su cuaderno de notas. Desafortunandamente, en un paseo junto a su hermano en un bosque sombrío deja caer el cuaderno al misterioso estanque del lugar.

Sus dibujos cobran vida y las criaturas que había creado adquieren consciencia, causando caos en la ciudad. La familia debe contener la imaginación desatada de la pequeña antes de que el desastre sea demasiado grande.

La película es una producción extendida del cortometraje Darker Colors, ambos dirigidos por Seth Worley quien debutó en el mundo del cine con este proyecto.

La composición estética de la película, en palabras del director, toma como referentes destacadas producciones cinematográficas como Jurassic World e Intensamente (Inside Out). Estas inspiraciones estilísticas se reflejan en el transcurso del film.

Los monstruos cobran vida y saltan del cuadernos de dibujos de Amber Wyatt. //CORTESÍA

Por un lado, la grandeza de los monstruos como el Tiranosaurio Rex, y por el otro, la complejidad emotiva y la fantasía visual de Intensamente. Elementos que Seth Worley recoge y perfecciona durante el desarrollo de la película.

Su primera aparición fue en la sección Special Presentations en el Festival Internacional de Toronto (TIFF) en septiembre de 2024. Casi un año después se estrenó en salas estadounidenses el 6 de agosto de este año, con estrenos programados para España el 26 de septiembre.

En Ecuador, su estreno oficial es el jueves 28 de agosto con el título español alternativo: Sketch Dibujos Imaginarios.

La imaginación puede crear mundos, pero el amor y la unión familiar los mantienen bajo control. //CORTESÍA

Aunque originalmente el film tenía un enfoque más adulto, con lenguaje fuerte y violencia explícita, fue adaptado siguiendo los estándares de Angel Guild, la comunidad de miembros e inversores de Angel Studios, realizando ajustes para cumplir criterios familiares promovidos por la empresa.

Sketch, tendrá una duración de 92 minutos en pantalla y contará con la participación de Tony Hale (Arrested Development, Veep), D’Arcy Carden (The Good Place, Una boda explosiva), acompañados por los jóvenes actores Bianca Belle y Kue Lawrence.

