Estreno en Ecuador: Todo lo que necesitas saber de El Conjuro 4 antes de verla

'El conjuro 4: Los últimos ritos' es la última película de la saga. Sangre, terror y sorpresas marcan el esperado estreno

El conjuro suma a su saga El conjuro 4: Los últimos ritos.

El conjuro 4: Los últimos ritos, llega a salas de cine el 4 de septiembre. Los Warren regresan, pero esta vez con un nuevo caso. La historia se sitúa cinco años después de los eventos de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo. Es 1986 y la familia Smurl es acosada por entidades malignas albergadas en un espejo, obsequio del abuelo de la familia a su nieta.

Los hechos suceden en la ciudad de Pensilvania, donde los Warren, después de su retiro, son llamados por petición de su hija Judy. ¿Se debe huir o hacerle frente al mal? Esta pregunta es el motor de la trama.

Lo que no sabías de la saga de terror

La película está a punto de estrenarse, tal vez desconocías esto de la saga:

Lorraine Warren participó en la producción. La investigadora de lo paranormal, quien también se autoproclamaba clarividente y médium, falleció el 18 de abril de 2019 a los 92 años.

Pero antes de su muerte asesoró personalmente a los guionistas y al director Jame Wan. La relación con Ed y la representación de su vida, debían ser lo más fiel a la realidad.

Lo polémico es que según el escritor de terror Ray Garton, contratado por los Warren para escribir el libro In a Dark Place (1992), basada en el caso de la familia Snedeker, ellos afirmaban que su casa en Southington, Connecticut estaba embrujada puesto que había sido construido donde antes era una funeraria.

Ray Garton declaró años después que existieron contradicciones en los relatos de la familia Snedeker: cada miembro decía algo diferente, sumado con la participación de los Warren, la historia no tenía sentido.

Cuando Ray intentó ordenar los hechos fue obstaculizado por Ed, quien le dijo (según plabras del autor): “Todos tienen problemas de alcohol y drogas. Tú eres escritor de terror, inventa lo que quieras, hazlo aterrador.”

Según publica la revista Milenio en su edición web, el abogado William Weber admitió que las historias fueron un poco exagerada para generar más publicidad, sumándose de esa manera al repertorio de comentarios atribuidos a los Warren.

En una declaración de Steve Novella en 1997, este describió a los Warren como "narradores de historias fantasmales sin sentido" a lo que Joe Nickell, del CSICOP, añadió: “Sus historias son diseñadas para vender”.

Los verdaderos Lorraine y Ed Warren. X

Los actores y su encuentro con lo paranormal

Los actores que dan vida a los Warren, Patrick Wilson (Ed Warren) y Vera Farmiga (Lorraine Warren), han afirmado en entrevistas que mientras filmaban incidentes paranormales los acosaban.

En un caso, Vera encontró un rasguño en su computadora después de leer el guion. Marcas en la piel y ruidos extraños en sus casas, se suman a la serie de incidentes que los molestaron durante los rodajes.

El último rito es la batalla definitiva. X: @

Lo que se está viralizando

La película trajo sorpresas cuando un video en TikTok, publicado por la usuaria @briannajiselle, comenzó a viralizarse. En él se observa a un aparente sacerdote católico dando la bendición a los invitados antes del inicio de la función. Como si fuera poco, la mesa de entrada estaba decorada con decenas de frascos que referenciaban agua bendita.

Su función era absorver energías negativas durante la exposición de la película. Algunos usuarios reportan que este es el capítulo más intenso y aterrador de toda la saga. Las personas se mantienen a la expectativa, un caso real de la serie de eventos experimentados por la familia Warren.

¿Quiénes forman parte del elenco?

El reparto se reinventa y nuevos rostros aparecen:

Vera Farmiga como Lorraine Warren.

como Patrick Wilson como Ed Warren.

como Mia Tomlinson como Judy Warren (hija de los Warren).

como (hija de los Warren). Ben Hardy como Tony Spera (novio de Judy).

como (novio de Judy). Rebecca Calder como Janet Smurl (madre de la familia Smurl).

como (madre de la familia Smurl). Elliot Cowan como Jack Smurl (padre de la familia Smurl).

como (padre de la familia Smurl). Kíla Lord Cassidy como Heather Smurl.

como Beau Gadsdon como Dawn Smurl.

como Molly Cartwright como Shannon Smurl.

como Peter Wight como Grandpa Smurl.

como Kate Fahy como Grandma Smurl.

como John Brotherton como Brad Hamilton.

Shannon Kook como Drew.

Ben Hardy y Mia Tomlinson en la alfombra roja de El Conjuro 4: últimos ritos. X

Si quieres ver la saga completa: aquí te dejo el orden en que debes verlas

La Monja (2018) – ambientada en 1952, Rumanía. La Monja 2 (2023) – situada en 1956, Francia. Annabelle 2: Creation (2017) – inicia en 1943, con salto a los 50’s. Annabelle (2014) – ocurre en 1967. Annabelle 3: Comes Home (2019) – ubicada a inicios de los 70’s. El Conjuro (2013) – historia central en 1971, Rhode Island. El Conjuro 2 (2016) – caso de Enfield, Inglaterra, en 1977. La Maldición de la Llorona (2019) – aunque es un spin-off, se ambienta en 1973. (conexión con la muñeca Annabelle) El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (2021) – situado en 1981, Connecticut. El Conjuro 4: Los últimos ritos (2025) – continúa tras los sucesos de 1981.

La saga suma su décima película y la que supone ser la última de este universo. Cine3.com, sitio web especializado en análisis de cine, lo define como “el capítulo más oscuro de los Warren y el fin de una era”.

