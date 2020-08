¿Por qué desapareció Anabelle?

Este viernes, Ecuador y el mundo se reía de un hecho particular: la muñeca Anabelle supuestamente se ha ‘escapado’ de su vitrina del museo del ocultismo Warrens. Este misterio lugar, que reúne a cientos de objetos diabólicos, habría reportado que el famoso juguete no se encontraba en sus instalaciones y que habían emprendido una búsqueda para retornar a la figura a su escaparate. La principal razón de su extravío puede ser un robo hecho para lograr rituales satánicos en el cementerio cercano, en la ciudad de St, Monroe, Estados Unidos.

La noticia se volvió viral en Internet, y en Ecuador ocupó el primer lugar en las tendencias de Twitter, con más de 720 mil tuits. Aunque podría parecer que esto causó temor, fue todo lo contrario. Nacieron memes, bromas y aumentó la popularidad de la película que está basada en la leyenda detrás de Anabelle.

En la vida real, la muñeca luce muy diferente al terrorífico aspecto con el que el público se ha familiarizado gracias a la ficción. De acuerdo con el testimonio de Ed y Lorrain Warren, una estudiante de enfermería ganó el juguete en 1968 y tenía el nombre original de Raggedy Ann. Aparentemente la muñeca se comportó de manera extraña y un médium psíquico le dijo a la joven que su objeto de tela estaba habitado por el espíritu de una niña muerta llamada Annabelle. Así nació el misterio que en cines ha recaudado más de 300 millones de dólares.

Medios estadounidenses también han hecho eco de este caso y recalcan que se trata de una noticia falsa y que el museo no ha puesto denuncia alguna para encontrar el objeto inanimado. “Si está asustado y ansioso por la fuga de la muñeca Anabelle, por favor comprenda que se trata de una noticia falsa. Una persona hizo este engaño y todo el mundo empezó a hablar de ello. Por favor, no se preocupen”, así lo recalcó el medio especializado en entretenimiento Uproxx.

Todos al ver que Anabelle se escapó 🤣🤣 pic.twitter.com/aCgAMW8rDi — Russell Up (@FunkoRussell) August 14, 2020

anabelle lista para terminar de arruinar el 2020 pic.twitter.com/uVtvs9UpUH — judas ⚔️ (@gaboporras15) August 14, 2020

yo: El 2020 ya no puede ponerse peor

2020: que libere a Anabelle dice pic.twitter.com/V4qmD5nfzU — talamasu. (@talamasu1) August 14, 2020

Un ícono del cine

Convertida en un ícono del cine de terror contemporáneo, Anabelle es la protagonista de la franquicia El Conjuro de James Wan. La próxima entrega, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, aún sin título en español, se retrasó hasta más allá de la fecha de lanzamiento prevista que era julio de 2021. Su primera cinta se lanzó en 2014 y cuenta con tres películas. Esta historia es una de las más taquilleras de Ecuador. El terror es uno de los géneros favoritos en el país, por eso en solo su primer entrega logró en taquilla $1,875,953. De sus secuelas no se registran datos en boxofficemojo.com.