Antonio Banderas llega a los 60 años con COVID-19 positivo

Ante los ojos del mundo el actor es sexy, brillante, divertido, familiar, cariñoso, muy trabajador, cabezota, a veces con mala suerte y único. Con esas características el malagueño llega hoy a los 60 años con más de 90 películas en su historia.

Este 2020 llega a las 100 cintas, pero aún tiene por estrenar más de 3 títulos. Pero la mala suerte le sigue. Una de cal y una de arena. La mañana del 10 de agosto, el mismo día de su cumpleaños escribió a sus fanáticos que les agradece por el apoyo y el cariño al felicitarlo por su cumpleaños, pero que por ahora guarda reposo al haber dado positivo de COVID-19.

Con su simpatía de siempre escribió el siguiente mensaje: "me veo obligado a celebrar mi cumpleaños siguiendo la cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad causada por el coronavirus". Sobre su salud dijo sentirse relativamente bien, "solo algo más cansado".

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Este tuit enciende las alarmas por su salud, ya que en años anteriores ha sido operado del corazón a causa de sufrir arritmias. Pero prometió tomarse este descanso para leer y darle significado a su cumpleaños.

Ver la tierna foto de bebé que compartió Antonio nos brinda la posibilidad de seguir su vida con ayuda de las fotografías de su vasta filmografía. Fue en 1982 cuando estrenó Laberinto de pasiones, la primera de su destacada carrera.

Laberinto de pasiones Archivo

Pero también se ha impuesto poner su talento tras las cámaras, aunque en eso ha sido algo más desafortunado. Dirigió Locos en Alabama, 1999, y El camino de los ingleses, 2006. Su imagen es sinónimo de prestigio y rentabilidad. Y siempre ha sido así cuando ha trabajado para otros. En 1996 cobró cuatro millones de dólares por Evita y en 2001, doce por El cuerpo. Son solo dos cifras que se conocen (los artistas no suelen hacer públicos sus salarios), pero dan una idea de su caché. Su paso a Hollywood fue inminente. En 1991 empezó a trabajar en esta gran industria sin saber inglés todavía. El amor también llegó mientras escalaba en la meca del cine. Quien luego fuera su esposa, Melanie Griffitt, fue su compañera en Two Much, 1995.

Two Much Archivo

En 1996 rodó La máscara del Zorro, una cinta que recaudó más de 250 millones de euros. Esta máscara sigue siendo su identidad, para muchos su cinta emblemática. Ese personaje le abrió un universo nuevo a uno de los hombres vivos más sexis: el cine familiar. Y rodó la saga Spy kids y se convirtió en el Gato con Botas de Shrek. Sufrió un infarto en 2017, del que se ha repuesto totalmente, aunque su cardiólogo aún sufre cuando lo ve atender a la prensa de medio mundo tras ganar todos los premios posibles (menos el Óscar, otra vez) por su papel en Dolor y gloria, la última y fructífera aventura con Almodóvar.

La máscara del Zorro. Archivo

Después de comprar su teatro en el Soho de su ciudad natal, Málaga, y embarcarse en uno de los proyectos más costosos de su vida, también a nivel personal, y cuando todo iba bien (muy bien, todos los aforos vendidos de su musical A Chorus Line) llegó la pandemia. Y se reinventó otra vez. Con su amiga la periodista española María Casado montó una productora de televisión de la que se sabe que organizará la gala de los Goya 2021, con él mismo de anfitrión y presentador.

Y así celebra su 60 cumpleaños, otra vez lanzándose al vacío, como cuando a los 19 salió de Málaga con 15.000 pesetas en el bolsillo y los ojos más chispeantes del cine español. Aunque deberá esperar casi un mes para salir de casa y esparcir otra vez su encanto.