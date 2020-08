Sharlene: aleja el miedo con trabajo

Desde su casa en Los Ángeles, la cantante y actriz Sharlene ha manejado sus proyectos a distancia. Se ha vuelto experta en todo tipo de herramientas digitales para sacar adelante su música. Es que no le tiene miedo a nada. Incluso en la pandemia, ha querido llevar todo con tranquilidad para, en la medida de lo posible, cumplir con todas las obligaciones pautadas.

La dominicana, que visitó el país en 2019, dijo a EXPRESONES que recuerda a Quito y Guayaquil con mucho agrado. Tuvo una larga gira de medios por el país de su excompañero en la novela Grachi, Danilo Carrera.

Ahora en 2020 trae un remix de la canción Quién dijo miedo, junto a Mike Bahía, Kobi Cantillo y Lyanno. Los dos últimos son artistas emergentes que Sharlene escogió y descubrió investigando sobre nuevos exponentes del género urbano.

Componer le quitó la angustia del encierro, por eso desde su estudio casero ha finalizado varios temas que pronto estarán en plataformas. Mientras, espera pronto poder viajar. Las ganas de promover los temas directamente con su público, y trabajar con los artistas que la invitaron a sus próximas canciones, son las cosas que la hacen sentir sin presiones.

¿Cuándo le perdió el miedo al amor?

“El miedo al amor lo pierdes cuando llega la persona indicada. Cuando llega ese alguien que te sabe amar, que te sabe hacer sentir segura. El amor es paz. Sí, hay amores escandalosos y emocionantes, y se los disfruta, pero no son los que te dan la estabilidad que necesitas para crecer. Cuando te calman y te apoyan desde su camino, eso es lo bonito”. Luego de estas sentidas palabras bromeó diciendo “Voy a abrir un blog de consejos de amor”, sin darse cuenta de que sus canciones ya tienen un poco de esto. La intérprete mencionó que tiene más colaboraciones en puerta, algunas muy grandes, pero como son de otros colegas no puede anunciarlas.

Más personal

¿Le gusta la soledad?

Es raro, porque soy alguien muy sociable pero a la vez busco la tranquilidad, hacer lo que quiero sin tener gente. Yo soy flexible en las situaciones. No me deprime estar sola, pero también me encanta ver a la gente.

Acaba de sacar Quién dijo miedo. ¿Le dio miedo la cuarentena?

Yo creo que… sí. No tuve miedo de la cuarentena pero decir que no te afectó lo que pasaba es mentir. Cuando todo empezó, había mucho desconocimiento. Vimos tanta gente morir esos días, Todo eso me puso, más que nada, nerviosa. Yo no pude dejar de pensar en mis abuelos, mis padres y las personas que conozco y que tienen condición de salud. Peros si preguntas por mí, nunca me sentí vulnerable. Igual me cuido muchísimo pero no era tanto miedo. Lo que sí temía era que le pase algo a la gente que quiero.

¿Toda su familia está en República Dominicana?

Sí. Yo pasé en Los Ángeles.

¿Estuvo sola este tiempo?

Sí. Extrañé mucho a mi familia, pero el otro, día hablando con mi mamá, le decía: “Espero nunca ser la causante de una enfermedad para ustedes”. Eso me quita presión.

Descubriendo talento

Su amistad con Mike Bahía data de un par de años y con esta canción se afianzó su relación. Pero buscar el talento nuevo para su remix fue un reto. “Ellos tienen mucha reputación en su carrera previa. Se han ganado un respeto antes de comenzar a aparecer en ligas mayores. Ser nuevo no te quita talento y ese es el ejemplo de Kobi y Lyanno”.

La artista descubrió a sus invitados buscando opciones frescas para incorporar a Quién dijo miedo. “Me quedé loca cuando enviaron sus versos de prueba. Fue increíble lo que hicieron, con ellos la canción creció”.

Rara vez escucho los éxitos más populares. Yo me voy a las playlist que tienen los artistas más desconocidos. Me encanta poner mi oído en eso porque es algo que me inspira.

Un videoclip diferente

El audiovisual del remix de Quién dijo miedo tiene su particularidad. Parece haber sido filmado todo en un mismo lugar pero solo es truco de edición. Sharlene revela la magia para hacer de este una experiencia muy enriquecedora. “Parece que estamos todos juntos. Yo lo filmé en Laguna Beach, en Los Ángeles. Cobi Kantillo lo hizo desde Venezuela, y se veía un paisaje más abierto. Lyanno tuvo a su equipo desde Miami y Mike en Colombia, cerca de su casa. El único requisito que tuvimos fue que fuese en exteriores. Fue pura coincidencia que pareciera que estábamos en el mismo sitio”.

¿Cuánto hubiera costado un video con una producción en tantos países? Ella lo explica. “Muchísimo. Pero justo es eso lo que hemos aprendido estos días: ser más creativos para lograr los resultados. No es necesario gastar más dinero. Es cuestión de ponerle más ideas y sale todo muy bonito. Lo que logramos me encanta y es el video más económico de mi carrera”.

Ficha

- Sharlene Taule nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1991.

- Se considera una ‘popiwa’, término dominicano que habla de una persona sin presentaciones y que se lleva bien con lo urbano y el mundo más refinado. Una mezcla de ‘pelucona y pelada rodada’, dicho en jerga guayaca.

- Le encantaría grabar un tema con Pitizion, su amiga en Grachi y compañera de disquera.