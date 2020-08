Johann Vera celebra su aniversario de solista con una peligrosa broma

Hace 4 años Johann Vera lanzaba su primer sencillo 'Pretty Girl'. Esto emocionó mucho al cantante ecuatoriano, radicado en Estados Unidos. Su carrera es independiente y todos los logros son parte de su esfuerzo. La conexión con sus fans, a quienes llama 'Team Johann', es muy estrecha, por eso quiso hacerles una de las habituales bromas en redes sociales.

Johann Vera, un ejemplo para los artistas que surgen de Internet Leer más

Pero se logró un mal entendido. Johann salió de excursión y caminó por el borde de un puente que desde el punto donde fue grabado solo lo continuaba el abismo. Sin embargo, aclaró que solo se trataba de un tramo de la plataforma, y que desde dónde estaba de pie le continuaba una escalera.

Viña del Mar: Johann Vera gana el premio a mejor intérprete Leer más

Estos clips - el de la caminata y el aclaratorio - fueron probados con la nueva plataforma de Instagram, Reels. Entre los cientos de comentarios se notó la preocupación de sus seguidores, algunos colegas artistas e incluso de su mamá, quienes le llamaron la atención por casi poner en peligro su vida. La actriz de EnchufeTV, Nataly Valencia, puso: "¡Cuidado te matas!". De su amiga Evaluna recibió un "Well, this is stupid (Bueno, esto es estúpido). El mayor regaño vino de Shirley Tapia, su mamá. "¡Por Dios! Qué te pasa. Yo recién saliendo del hospital, recuperándome del coronavirus y agradeciendo a Dios que me dio otra oportunidad de vida y tú poniéndote en riesgo por tu propia cuenta. No está bien".

El cantante de 24 años escribió junto a un clip aclaratorio que solo se trataba del ángulo de cámara. "Me sorprende que crean que con lo torpe que soy y con mi mala suerte me voy a poner a arriesgar mi vida por likes". Continúo: "Aclaró porque veo muchos comentarios hablando del 'ejemplo que tengo que dar a los niños y a mis seguidores'".

Todo empezó en un reality Leer más

En Twitter también escribió que olvidó continuar con la celebración de su aniversario por estar paseando. El artista representó a Ecuador en la última edición de Viña del Mar con la canción Perdón. Ganó la Gaviota de Plata a Mejor canción.