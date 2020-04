Todo empezó en un reality

Con algo más de 20 años en la televisión, los programas de telerrealidad llegaron para quedarse. Desde Gran Hermano, como el precursor, hasta otros como Factor X y American Idol, estos espacios han servido como buscatalentos y grandes estrellas actuales musicales y del mundo del espectáculo han probado suerte en alguno de ellos. Pero no es solo cuestión de ganar: la experiencia que deja forma a los artistas.

Kelly Clarkson

❚❘ Kelly Clarkson es de esos raros casos de ganadores de reality y gran éxito. Ella fue la primera triunfadora de American Idol, en 2002. Ahora tiene ocho álbumes de estudio, es la presentadora de su propio programa de televisión y tiene el proyecto de grabar canciones simultáneas en seis distintos idiomas. Sin duda, ella sí sabe aprovechar las oportunidades.

Nicole Scherzinger

❚❘ La hawaiana nunca dudó de su talento. A los 20 años abandonó la universidad Wright, en Ohio, el estado en el que creció. Se fue de gira por el interior del país con una pequeña banda de amigos. Luego concurso en Popstars y consiguió entrar al grupo ganador. El quinteto se disolvió tiempo después, pero volvió a ser parte de uno con The Pussycat Dolls. Ya en solitario participó en Dancing with the stars . Ahora es jurado del reality The X Factor.

Greeicy

❚❘ Otra cantante, que además es actriz. Antes de su ingreso a Nickelodeon como la protagonista de La Chica Vampiro , fue concursante del reality infantil Factor Xs , en Colombia. Ahora es una de las intérpretes de música pop más sobresalientes del ámbito latino.

Johann Vera

❚❘ El guayaquileño Johann Vera siempre supo que el arte era su pasión. En 2007, cuando vivía en Colombia, incursionó en el reality Factor Xs , del que luego fue eliminado. Diez años después se animó a entrar a La Banda, de Univisión. Quedó finalista y por poco es un CNCO. Este año ganó La Gaviota de Plata en la categoría mejor canción internacional en Viña del Mar.

Camilo Echeverry

❚❘ Hoy por hoy, Camilo Echeverry es mundialmente conocido, incluso ha colaborado con Shakira. Pero en 2007 deslumbró a toda Colombia con su personalidad en el programa Factor Xs. Él fue el ganador del show. Pese a eso, no consiguió gran repercusión hasta que inició su carrera como solista hace dos años.