Mónica Campaña empieza de cero en redes sociales

Tener presencia en redes sociales y crear comunidad es un trabajo arduo. Lleva años tener fidelidad en el mundo digital, ya que hay que crear interacción y lenguaje natural, que describa el empeño que se hace en el atelier para que quede reflejado con cada foto y comentario.

Por eso la diseñadora guayaquileña Mónica Campaña pasó un mal rato hace un par de semanas, cuando de un momento a otro perdió la conexión con su cuenta de Instagram, donde tenía más de 38 mil seguidores.

La creativa le explicó a EXPRESIONES que sufrió un ataque cibernético luego de dar click a un mail falso que se hacía pasar por los directivos de Instagram. “Me decían que yo tenía un problema con una foto de mi página, de la cual supuestamente no tenía los derechos y que debía bajarla. Si quería más información debía hacer click más abajo y ahí fue cuando todo se complicó, la página automáticamente me bloqueo. No me permitió entrar, cambiaron el nombre del usuario, correo, teléfono todo”, se lamentó.

Mónica asegura que jamás había tenido un problema con ninguna de sus redes sociales, las cuales están enlazadas con su página oficial, lo que hace fácil ver su autenticidad. “Me ha costado aceptar que mi cuenta fue robada”, explicó. Sin embargo, no quiere perder el contacto ni con colegas ni clientes por lo que ya tiene un nuevo perfil en esta vitrina digital.

Aún con pocos seguidores, pero con la misma intención, y subiendo su última colección, está usando el nombre de @monicacampanaoficial. Este medio es importante para su mercado porque es el principal contacto que tiene con los aficionados a la moda. “La difusión de mi producto me ha costado mucho ya que Instagram es la ventana principal de exposición de mi marca, pero estamos retomando poco a poco y con mucho optimismo esperar recuperar mis seguidores en poco tiempo”.

La marca Mónica Campaña también se reinventó tras la llegada del coronavirus. Usa telas más frescas, colores claros y diseños básicos para poder combinar con cualquier prenda. “Los eventos ahora son durante la mañana y la tarde y tiene que ir todo acorde”. También cuenta con una línea de bioseguridad que comprende de mascarillas, enterizos y chaquetas elaborados con tela antifluido para protegerse del virus.