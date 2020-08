Cristina Muñoz: "La ropa no pierde valor por ser usada"

¿Quieres saber cómo se siente una persona? Observa detenidamente qué prendas lleva puesta y descubrirás sus emociones y sentimientos de ese día. Para Cristina Muñoz estar muy conectada con ella misma es una de las claves para sentirse bien vestida, independientemente de si lleva un vestido o unos jeans con sneakers. Reconocer el estado de ánimo es indispensable para escoger outfits cómodos y a su estilo.

Esta actividad la comenzó desde muy pequeña. Cuenta que desde los 8 años ella era quien decidía qué ponerse y hoy recuerda con exactitud algunos de esos conjuntos que armaba para ir a misa o casa de sus abuelos. “Mis papás siempre me dejaron ser y por eso me descubrí súper rápido en ese sentido”, confiesa.

Este gusto lo trasladó a una visión empresarial y hoy es dueña de dos reconocidas marcas locales. Para ella, la moda y las tendencias le han servido para agarrar ciertos elementos como inspiración, pero no está comprometida a seguirlas al pie de la letra, más bien reconoce que ser fieles a la esencia que plasmaron desde los inicios, las han mantenido vigentes.

“Creo que ahora la gente se viste un poco más libre, sin seguir lineamientos específicos, opta por cómo le gusta verse. Incluso yo me compro camisetas de hombre a veces porque me encantan. A lo que voy es que todo se está rompiendo. Ya no se siguen las tendencias como antes”, añade.

Y es justamente esta la predicción que imponen la industria y las grandes firmas de diseñadores para un futuro, dejar las colecciones por temporada y presentar prendas más atemporales. Esto también tiene que ver con el camino de la sostenibilidad que quieren promover.

Con este tema, la guayaquileña aseguró llevarse muy bien. “Yo tengo piezas de mi mami que ella ha guardado desde que es soltera. La ropa no pierde valor por haber sido usada. Es más, me fascina irme de viaje y visitar mercados donde venden cosas de segunda mano como carteras, accesorios y zapatos”, expresa.

Al reflexionar sobre el mercado local, y bajo su experiencia, comparte que para ella marcas y diseñadores no apuntan tanto a la comercialización de sus piezas, y esto se debe también a que la clientela los busca más para creaciones personalizadas. Como un golpe necesario se refiere a la época que se está viviendo que, como a todos, la ha obligado a hacer cosas que juró nunca haría, pero que han tenido buenos resultados y es ahí cuando confirma que la constante renovación es clave para el desarrollo humano.

Prev Next Boho y vintage. Este pantalón de los años 80 era de su mamá. Es su look favorito, la refleja al 100 %, desde los colores hasta la comodidad. Juan Faustos // EXPRESO

Brillante. Le gusta jugar con los colores. Este vestido naranja tiene unas aberturas que le dan ese toque más sexy. Juan Faustos // EXPRESO

Guayaquil, para vestir sin limitaciones

Cristina ama el calor de la ciudad y considera que esta abre la puerta a muchísimas y diversas opciones de outfits. “Me gusta porque va mucho con mi estilo, y puedes ponerte desde vestidos, shorts, camisetas sueltitas hasta jeans con croptops. Creo que es más cómodo que el frío, porque este tiene más limitaciones”, sostiene.