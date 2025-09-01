Estos son los semifinalistas confirmados del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Las semifinales arrancarán el miércoles 3 de septiembre de 2025, y continuarán en la búsqueda del mejor desayuno del mundo

Ibai Llanos ha publicado a los semifinalistas oficiales del Mundial de Desayunos.

Ibai Llanos, creador de contenido español, creó una competencia viral llamada Mundial de Desayunos, en la que 16 países compiten por tener el mejor desayuno del mundo mediante votaciones por “me gusta” en TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

¿Quiénes son los semifinalistas del Mundial de Desayunos?

La fase de cuartos de final se cerró el 1 de septiembre de 2025, definiendo los cuatro países que avanzaron a semifinales:

Perú, con su emblemático pan con chicharrón acompañado de tamal criollo, superó por poco a Ecuador con un total de aproximadamente 8.161.000 votos frente a 7.858.000. Por tanto, los ecuatorianos, que participaban con el bolón de verde y el encebollado, fueron eliminados en esta etapa, pese al masivo respaldo popular.

Los otros países que avanzaron a semifinales gracias a sus victorias fueron:

Chile, que derrotó a España con su marraqueta con palta.

Venezuela, que superó a Colombia en la ronda previa con arepa reina pepiada y empanada de carne mechada acompañada de Maltín.

Bolivia, que venció a Argentina con salteñas, pastel boliviano y api frente a medialunas argentinas.

¿Cómo serán los enfrentamientos de semifinales del Mundial de Desayunos?

En tanto, tras los intensos cuartos de finales, así quedaron los enfrentamientos de las semifinales, donde se conocerán a los dos finalistas que pelearán por el título del mejor desayuno del mundo:

Perú vs. Chile

Bolivia vs. Venezuela

Mundial de Desayunos: los artistas internacionales que apoyaron a Ecuador Leer más

¿Qué es el Mundial de Desayunos?

El Mundial de Desayunos es una competencia digital creada por el streamer español Ibai Llanos, que busca elegir cuál es el mejor desayuno del mundo. El torneo inició el 18 de agosto de 2025 con 16 países participantes y se desarrolla bajo un formato similar al de una Copa del Mundo, con fases eliminatorias que van desde octavos de final hasta la gran final. Cada país presentó un plato típico de su cultura gastronómica matutina, y la decisión de quién avanza depende del voto popular en redes sociales.

Las votaciones se realizan a través de los perfiles oficiales de Ibai en TikTok, Instagram y YouTube Shorts, donde los usuarios apoyan a su favorito con “me gusta”.

La intensa contienda entre Ecuador y Perú

Perú se impuso a Ecuador tras una contienda muy reñida (8,16 M vs. 7,86 M votos). Este, según señaló el propio Ibai, fue el enfrentamiento más apretado de todos y movilizó no solo a los ciudadanos de ambas naciones, sino también a famosos y políticos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!