Fue en el estadio Old Trafford. Los hinchas del Brighton & Hove Albion se pararon de sus asientos para aplaudir y corear el nombre de Moisés Caicedo, luego de un 2-1 en contra del Manchester United. El gesto explica lo asombroso que fue el juego del ecuatoriano en el arranque de la Premier League.

No todo es fútbol (también están los autos) Leer más

Desde el rostro desanimado de Cristiano Ronaldo hasta las felicitaciones en las redes sociales a Moi (como lo llaman de cariño) han quedado para la historia.

En ediciones anteriores, EXPRESIONES ha sugerido no perder de vista este partido que se jugó el fin de semana, tampoco a Caicedo.

Ahora le hacemos un escaneo a Moi para que se entere un poco más de la vida del jugador del momento.

Proviene de un hogar humilde. Archivo

Los inicios de un crack

Esta joven estrella nació en Santo Domingo de los Tsáchilas. Allí desde un hogar humilde forjó sus sueños como futbolista. Y todo peldaño que va subiendo se lo dedica a quienes lo criaron. “Padres, algún día estarán orgullosos de mí, se los prometo”, posteaba cuando comenzó su carrera. ¡Qué ternura! Y cómo no van a estarlo. Él ya es un crack.

A los 13 años empezó a jugar en el equipo de sus sueños, el Independiente del Valle de la Serie A de Ecuador, donde pasó por varias categorías hasta ascender al plantel principal. Con su destacada actuación logró que el equipo se convierta en campeón en la Copa Libertadores Sub-20 en el 2020.

Vive en Kemptown. Archivo

Su nuevo barrio

Entre las cláusulas de su contrato está que su salario sea 90 mil euros al año y vivir en Kemptown, uno de los barrios más lujosos de Brighton. El sector es conocido por acoger a famosos, allí abundan los autos de alta gama y los restaurantes de lujo.

Autor de muchos goles. Archivo

En la ‘Alfaroneta’

En octubre de 2020, fue llamado por el entrenador Gustavo Alfaro a la selección de fútbol de Ecuador para las dos primeras fechas de las eliminatorias de la Conmebol, rumbo al Mundial de Catar 2022. Desde entonces ha sido autor de goles en varios partidos y no hay duda que lo seguirá haciendo en los que se vienen.

Su hinchada le creó una canción. Archivo

Con canción propia

Caicedo tiene tan enloquecida a su hinchada que ya le han creado una canción. Todo surgió cuando anotó un gol ante el Manchester United en un partido que se desarrolló este año.

Desde entonces el coro del tema se hizo viral en las redes sociales. “Cai-ce-dooooooo. He came from Ecuador, to win the Ballon d’Or. His name is Moisés Caicedoooo” (Caicedo, él vino de Ecuador, para ganar el Balón de Oro. Su nombre es Moisés Caicedo), dice el coro. ¿Y usted ya se la aprendió?

Cristiano Ronaldo lo tiene entre ceja y ceja. Archivo

En el Brighton

El 1 de febrero de 2021, se anunció su fichaje por el Brighton & Hove Albion con un monto de 4,5 millones de euros (al cambio de hoy, unos 4,5 millones de dólares), hasta junio de 2025. Fue un debut con pie derecho, al anotar uno de los goles del 3-1 ante el Manchester City. Es por eso, que Cristiano Ronaldo lo tiene entre ceja y ceja. Basta con ver la cara del portugués cada vez que el ecuatoriano anota para descubrir que el Bicho ya sabe que tiene rival para el Balón de Oro.