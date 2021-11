Los jugadores de Emelec demostraron que no solo son buenos en la cancha, también saben bien cómo disfrutar de Halloween.

¿Why so serious? La terrorífica frase del Joker sobre la pared, decoraba la celebración que tuvieron algunos de los jugadores del Club Sport Emelec. Desde el payaso de It hasta los personajes de la Casa de Papel fueron algunas de las máscaras que usaron para dar miedo fuera de las canchas.

Facu Barceló, Alexis Zapata, Joao Rojas, Sebastián Rodríguez y Marlon Mejía demostraron su parte más creativa a la hora de divertirse. Y Halloween fue la excusa. Aunque en la foto, si no se etiquetaban... ¡no se los reconocía! Como era de esperar, el post se viralizó y no faltaron los comentarios de la gente en Instagram. “No me queda claro, ¿están usando máscaras o no?”, bromeaban algunos.

Otro equipo que aprovechó para hacer posteos en la noche de brujas fue Liga Deportiva Universitaria, aunque sus jugadores no se disfrazaron o, al menos, evitaron subir la foto a redes. ¡Una pena! Hubiese sido interesante verlos.

Cristhian Noboa, de futbolista a modelo

El jugador ha comenzado a hacerle guiños a las tendencias y últimamente personaliza los peinados de moda haciéndolos más llamativos. Está claro, que ahí le da una manita su novia Keviam Cazo.

El que luce desde la cuarentena resalta por la decoloración en la parte delantera del cabello, además de un corte bastante moderno y favorecedor. Las marcas de productos capilares voltean a verlo y, últimamente, Cristhian Noboa ha debutado como modelo.

¡Y no lo hizo mal! Que se prepare Ronaldo, que le llegó competencia. El comercial en cuestión fue para un nuevo gel y se lo grabó en Guayaquil. ¿Cuál será su siguiente y arriesgado look? Puede que sea recomendado por su novia...

Y, a propósito, Keviam también se sumó a la celebración de Halloween y eligió un disfraz de Gatúbela. Con lo tonificado que tiene el cuerpo, el traje de cuero le lució. ¡Que nos diga el secreto para un abdomen tan plano!

¡Sereno, torero!

A los hinchas de Barcelona Sporting Club no se les escapa nada. Están en las buenas y también en las malas (pero con insultos). Y ahí está el error. Tras la derrota del lunes 1 de noviembre (1-3 ante el club 9 de Octubre FC), la hinchada insultó a los jugadores porque no tienen un buen desempeño. Byron Castillo perdió la paciencia y se puso a discutir con los aficionados. Así quedó grabado en los videos que se viralizaron.

Como dice el argot popular, “dio papaya”. Menos mal lo tranquilizaron porque, de lo contrario, el final hubiese sido más escandaloso. Aunque ya pasó Halloween, la hinchada, seguramente, tuvo pesadillas con el resultado.

... Y todo por un Instagram Live

Otro que al parecer ‘dio papaya’ es Sergio 'la Máquina' Quintero. El feriado le vino con noticias poco favorables luego de que su Instagram Live desatara polémica por su explosivo comentario para el Olmedo, equipo al cual se unió en marzo, cedido por Barcelona.

“Que se vaya, a mí qué me importa, que se vaya de la Serie A. ¿Qué chu… me importa? Yo soy jugador de Barcelona, yo vine a ganar ritmo aquí”, dijo la Máquina. El video, que ya está subido en YouTube, alcanzó casi 20 mil visualizaciones en menos de un día.

Al momento ya está fuera de Olmedo y Barcelona ha dicho que ‘evaluará’ el caso del jugador. Entre tanto, la Máquina intenta calmar las aguas retractándose en su red social, donde también fue abucheado. ¿Y qué esperaba? En los días libres, la gente pasa más tiempo en Instagram. Así sea desde la playa o desde Cuenca, los hinchas están pendientes de todo. Para la próxima, más humildad, Sergio.