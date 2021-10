Desde el tamaño del pie hasta el amor. Todo cuenta a la hora de saber más de quienes forman parte del deporte más famoso del mundo. EXPRESIONES recoge aquellos temitas que han movido las redes en estos días.

Los 45 de Domínguez y los 43 de Messi

Al parecer, un mayor tamaño de pie puede significar más talento. Así lo dejó claro el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, al confesar que su mejor atajada fue gracias a que calza 45.

Si se da un vistazo a los jugadores extranjeros, pocos son los favorecidos con tremenda característica. Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, tiene el pie más grande (43) que sus colegas, pero aún así no supera al del ecuatoriano. Tampoco Cristiano Ronaldo, quien aún con sus casi 1,90 m de estatura, tiene el número 41.5 en zapatos.

Domínguez: "Hoy les demostré que sigo vigente" Leer más

Si de causar furor se trata, Domínguez sabe hacerlo. Lo mismo ocurrió cuando se disfrazó del ‘negro del WhatsApp’ en el 2019 para la fiesta de fin de año del Club Atlético Vélez Sarsfield. Y esta vez volvió a ser tendencia con tan grande confesión. Al momento es el arquero más querido de la Tri.

¿Y el anillo pa’ cuándo?

¡Cómo pasó el tiempo! El futbolista del Club Sport Emelec Jefferson Orejuela y Yuribeth Cornejo ya cumplieron un año de ser enamorados. Y como no podía faltar, ambos subieron a sus redes imágenes en donde se dedicaron amor el uno al otro.

“Eres una mujer espectacular, te adoro”, le dijo el jugador de 28 años a Yuribeth. Mientras ella concluyó diciendo que la hace "muy feliz y completa”.

Yuribeth Cornejo: Su corazón azul le pertenece a un barcelonista Leer más

A diferencia de otros post en donde publican sus viajes y paseos, esta vez prefirieron no mostrar muchos detalles de cómo festejaron su fecha especial. Es por eso que no faltaron quienes se quedaron con la intriga de si hubo un anillo en la velada. Pero al parecer, ellos no tienen apuro en pisar el altar.

Achilier quiere calmar las aguas

Después de tremendo cabezazo del que fue víctima Sebastián Rodríguez durante el partido de Emelec ante Orense, se conoció que tiene una fractura nasal.

Ante esto, Gabriel Achilier quiso tomar la palabra y calmar las aguas, pero varios hinchas siguen furiosos con él, a pesar del comunicado que publicó en su Instagram para disculparse por su actitud.

Carlos Alfaro Moreno llegó a los 57

Barcelona Sporting Club está de fiesta. Este lunes, su presidente Carlos Alfaro Moreno cumplió 57 años y las felicitaciones por amigos y familia no se hicieron esperar.

Con un emotivo video, publicado en la cuenta de Instagram, el club lo homenajeó recordando sus mejores momentos y goles. Sus hijos tampoco dejaron de mimarlo, según se vio en las historias publicadas por él, en la cuenta mencionada. Una de ellas, Florencia, quien se desenvuelve como comunicadora, compartió fotos de ellos, desde que era chica hasta ahora.

Seguramente los abrazos de felicitación, el confeti y pastel, no faltaron en el interior del club. Y como deseo, muchos usuarios le dijeron que pida ganar el Clásico del Astillero, que, por cierto, será este domingo.