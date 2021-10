El arquero Alexander Domínguez fue clave para el empate 0-0 de Ecuador con Colombia, en Barraquilla, por las eliminatorias al Mundial de Qatar, la tarde de este jueves 14 de octubre de 2021.

Colombia 0-0 Ecuador: La Tricolor se llevó un punto de Barranquilla gracias al VAR Leer más

El arquero de 34 años tuvo tres intervenciones vitales, salvando su portería en la línea de sentencia. Una de ellas fue al delantero Duván Zapata, otra a Luis Fernando Díaz y la tercera a Rafael Santos Borré.

Antes del partido se habló mucho sobre el arquero que debía iniciar. Domínguez era una de las cartas con menos opciones porque no ha tenido regularidad. Sin embargo cumplió el mejor partido en esta eliminatoria y lo tomó como una revancha.

"He trabajado para que se me presente esta oportunidad. El profe (Alfaro) me la dio y aproveché. Para todos los que hablan en el país, que dicen que ya no estoy para jugar en la selección. Hoy les demostré que sigo aún vigente, que estoy con muchas ganas y mucha ilusión. Trabajaré para llegar al Mundial", dijo visiblemente emocionado después del partido.

Pero también se dio tiempo para bromear, principalmente sobre la jugada ante Díaz, en la que sacó el balón con la punta del pie. "Solo porque calzo 45 la alcancé a tocar con la punta, si calzaba 36 capaz que me la hacía".