Erik y Mía Rubín: Padre e hija en su primer show digital

La estrella mexicana habló con EXPRESIONES en exclusiva sobre esta nueva etapa musical llamada Raíces. Un concepto artístico surgido en pandemia que llega a calmar sus ansias de seguir en contacto con el público. Pero lo más importante es la incursión en las tablas de Mía Rubín, su hija mayor. La quinceañera debutará al lado del ex Timbiriche cantando temas clásicos de su discografía, temas emblemáticos de la cultura latina y un par de sorpresas que le darán paso al inicio de su etapa de solista.

Desde Ciudad de México, Erik y Mía atendieron a este medio vía telefónica para contar todos los detalles de este show online.

El detalle

El espectáculo podrá verse en Ecuador a las 21:00 a través de la página web de streaming Cinépolis Klic, compañía de salas de cine que en pandemia renovó su estrategia y ahora da soporte también para espectáculos en línea (live.cinepolisklic.com). Las entradas ya están a la venta.

El debut

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y el ex Timbiriche, debutará a nivel mundial. Érik, un artista que obtuvo fama también desde su adolescencia, sabe que ahora todo es distinto y se puede llegar a todos lados con solo un botón. “Eso de ir de parada en parada era en mis tiempos”, dijo risueño. ”Sin duda esta herramienta (Internet) fue sumamente importante. Aunque en la pandemia veíamos solo cosas negativas, como que la música se dejó apagar. Hoy tenemos la oportunidad de, en un instante, impactar a nivel mundial. Y retomar nuestro trabajo. Yo he podido hacerlo desde mi casa. Nos propusieron este proyecto de Raíces y platiqué con Mía porque es muy talentosa y podemos conectar con todos los países”, expresó el músico y actor.

Entre ellos

¿Quién es el más estricto?

E: Hemos tenido muy buena relación laboral. Mía me ha dado la oportunidad de hacerle de productor, ella tiene muy buenas ideas y es muy propositiva. Nos emociona mucho poderles mostrar todo lo que hemos ensayado.

¿Qué música actual le recomienda a su papá?

M: Mi papá está muy actualizado. Él escucha un poquito de todo. Le enseño canciones de Bad Bunny y así... Es muy abierto a los géneros. Y me doy cuenta de que ya no están tan marcados como antes. La música es más diversa y es algo que he aprendido de mi familia.

"Mis papás han sido un impulso siempre, no un ancla. Me han apoyado mucho y siempre hay gente que va a suponer que ellos son ‘palancas’ para mí. Yo he demostrado mi preparación y talento". Mía Rubín

El repertorio

¿Qué tienen preparado para esa noche?

E: En su mayoría son éxitos de mi carrera. Le sumamos temas inéditos, unos que cantará Mía y otros yo. Y además temas de otros artistas emblemáticos. A toda esta receta intentamos unificarla con una raíz latina. Hay bachata, bolero, latin pop. Vamos a cantar Muriendo lento los dos juntos.

¿Esta selección de temas fue en conjunto?

M: Esto salió a raíz de la pandemia. Al principio teníamos cierto repertorio pero fue cambiando y convirtiéndose en algo más latino. Que es rico y que también es algo novedoso para mi papá. Los músicos le han dado tanta vida a los ensayos y todo suena muy bien. Está lleno de diversión, con buena vibra.

La portada de este concierto da a entender que se trata de un disco…

E: No estaba pensado en un principio, pero sin duda sacaremos un EP. Hay un empresario que ya nos ofreció comprar la gira. Y se nos hace interesante que haya tanto interés en un proyecto que recién nacerá el 19 de diciembre.