El Cuy: "necesito generar para mantenerme en vigencia"

Aunque ya no está en la TV, luego de haber renunciado al programa 'De boca en boca', de TC, Mauricio Altamirano sigue dando de qué hablar por sus polémicos comentarios.

Tiene 31 años, el 9 de julio es su cumpleaños, nació en Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Trabajó en RTS, Teleamazonas, Canal Uno y TC. Se inició como investigador del talk show de Maritere y, además, fue parte de 'Vamos con todo'. Hace 15 años está en los medios de comunicación.

¿Después que salió de la TV se dedicó a despotricar de los famosos?

La Coqueta del Cerro, de 'En contacto', me hizo una entrevista sobre quién podría ser mi reemplazo en 'De boca de boca'. Mencionó algunos nombres y preguntó si consideraba una opción a Yuribeth Cornejo.

Le respondí: ‘si ella no habla en su espacio ('Fuull farándula'), no creo que lo haga en otro, le falta mucho, no se desenvuelve bien. Yuribeth se molestó y comentó que ojalá no vuelva a la TV para que no tenga que buscar a los chicos reality.

También le preguntaron a Juan del Valle, quien dijo que soy hipócrita y malo. Él no tiene vela en este entierro. Todo es porque en una ocasión manifesté que Juan no canta, solo habla. No despotriqué, esto se generó por unas preguntas de La Coqueta.

¿Parece resentido?

Para nada. Solo trato de decirle a los chicos reality que lo que me hicieron a mí no se lo hagan a otros. Me harté de perseguirlos. Están en TV y no saben hacer TV.

La gota que derramó el vaso fue una entrevista que me prometió durante un mes Sara Toscano, quien con su pareja pasó la cuarentena. Asumí que la noticia la quería dar en su programa 'BLN', eso lo comprendía, pero luego la vi en Instagram dando declaraciones.

No le iba a permitir que nos basuree. Me pareció un irrespeto que me ignore, que lea los mensajes y no los responda. Es fácil decir que no, eso no me hubiera molestado, lo que fastidia es que nos pongan el tontómetro.

Los famosos son expertos en poner el tontómetro.

Fastidia la falta de seriedad y compromiso. Cuando me respondió el mensaje me dijo que me la iba a dar, pensé que era cierto, pero luego habló con Silvana Torres. Según ella creyó que se trataba del mismo tema.

Le gustaría trabajar en un informativo. Freddy Rodríguez // EXPRESO

¿Es mejor ignorar a aquellos que se creen la última Coca Cola del desierto?

Lo sé, pero en esta cuarentena se depende mucho de estas personas. No se los puede entrevistar cara a cara por las medidas de bioseguridad, sino pedirles vídeos. Es más complicado. No estamos para rogarles.

A veces la prensa rosa peca de darle importancia a gente que no se la merece.

Así es, pero los chicos reality son personajes mediáticos y al público le interesa saber de ellos. Hace rato quería irme, pero estas situaciones fueron el detonante.

Ellos necesitan de la prensa.

Por ello los considero malagradecidos. Sé que no tienen la obligación de hablar, pero es una ayuda mutua. Les conviene porque aparecen en un programa exitoso, 'De boca en boca' lo es, se les da exposición para que sigan vigentes, les llegan más seguidores, la gente habla de ellos y de paso consiguen canjes.

¿Usted está haciendo show?

Obviamente no quiero que la gente se olvide de mí, necesito generar para mantenerme en vigencia, pero no es show. Siempre he sido figureti. Antes no podía dar muchas entrevistas porque no me lo permitían. Si me invitan a un programa iré, ya estuve en la revista de Ecuavisa, 'En contacto', si piden mi opinión la daré.

¿Dejó un espacio exitoso para vender teléfonos celulares?

La TV no lo es todo, es verdad que da pantalla e imagen, pero con mis emprendimientos me saco el aire por algo mío.

Cynthia Naveda es su reemplazo en el programa 'De boca en boca'. Cortesía

Cynthia Naveda era su favorita para ocupar su lugar.

Me parece la indicada, la propuse. Miguel Cedeño sugirió a Priscilla Tomalá, quien tal vez aportará con reportajes humanos. Ella es buena en esos temas. Todo dependerá del criterio del productor Marlon Acosta.

Con Cynthia trabajé en 'El club de la mañana', de RTS. La considero una chica buena onda y camelladora. He tenido compañeros vagos y mala onda. No daré nombres para no herir susceptibilidades.

¿Considera vaga a la exreportera Eliana Gustavino, quien fue su compañera?

No quiero hablar de ella.

¿Otros de los candidatos eran Jorge Heredia y Dora West?

Jorge no tiene madera de reportero de farándula, en otra área no sé, porque no lo he visto, siempre se enfocó en ser presentador. Ahora es uno de los mejores. Ser reportero es un gran trabajo, cansado y de mayor responsabilidad. Dora tiene el perfil de Lissette Cedeño. Por ello, no iba a ingresar.

Hablando de Lissette, ella solo es presentadora, podría aportar con algo más.

En la TV siempre se necesita una chica guapa, sexy y pilas por las marcas comerciales. En su contrato solo está indicado que sea presentadora. Por esta razón hay una Marián Sabaté o una Paloma Fiuza.

Los reporteros tienen cercanía con los entrevistados y eso hace que no sean totalmente imparciales. Como Lissette no tiene contacto con ellos puede manejar mejor esa objetividad. De ella tenía otro concepto, pero luego que fui su compañero me di cuenta que es una mujer muy inteligente y con criterio.

¿La farándula y la TV serán historia en su vida?

No cierro las puertas, ni voy a decir de esta agua no beberé. Si se da una buena propuesta la consideraré. Muero por hacer noticias, un programa al estilo 'Primer impacto', pero tengo en la frente tatuado El Cuy de la farándula, el cizañoso, el polémico.

No es fácil dar ese giro. Soy bueno en mi trabajo y completo, porque edito, produzco y realizo.

¿La Bahía es su centro de operaciones?

Mis proveedores de teléfonos celulares se encuentran en la Bahía. Ahí quiero poner un local, será muy pronto. Además vendo peluches. Soy una persona de emprendimientos. Estoy tranquilo y haciendo vídeos en YouTube.

He grabado reportajes sociales, como el de un hombre que estuvo botado en la calle y pedía ayuda durante la cuarentena. Nadie le dio la mano. Me puse mi traje de bioseguridad y me lo llevé al hospital. No estaba enfermo, sino muerto de hambre, tenía 3 días sin comer.