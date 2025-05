“Te lo entrego, Dios”: el último mensaje de Ana Buljubasich según su hija Ana Paula

“Te lo entrego, Dios, esto es para ti, esto es para lo que tú creas Señor, yo confío en ti”. Con esas palabras, pronunciadas camino al hospital, Ana Buljubasich se empezó a despedir de la vida, según el emotivo testimonio de su hija, Ana Paula. La cantante y actriz ecuatoriana compartió, por primera vez, el desgarrador relato sobre la partida de su madre, figura emblemática de la televisión ecuatoriana.

Con la voz entrecortada y los recuerdos aún frescos, Ana Paula contó cómo fue el último día de vida de su madre. “Sentía un dolor en el pecho, y le pidió a Nerio David (su esposo y el papá de Ana Paula), que la llevara al hospital”, relató. La mañana del 15 de abril comenzó como cualquier otra, con planes de grabación, sin embargo, un paro cardiaco repentino apagó la vida de la recordada presentadora de TC Televisión.

Una despedida marcada por la fe y el amor

Durante la entrevista, Ana Paula resaltó la espiritualidad que siempre caracterizó a su madre. En ese momento de urgencia, mientras se dirigía al hospital, Ana Buljubasich entregó su vida a Dios. Ese acto de fe, según su hija, es reflejo del amor profundo que la guiaba.

La noticia de su muerte impactó a la familia como “un rayo que parte el alma”. Ana Paula estaba en la calle cuando recibió la llamada de su hermano. “No entendía, solo supe que tenía que llegar... tomé un vuelo como pude y me vine (a Ecuador)”, recordó entre lágrimas.

El legado de Ana Buljubasich vive en su hija

“Quizá ella no esté para acompañarme al altar, o para enseñarme a cuidar a mi hijo algún día… pero no puedo pedir más. Me crió, me enseñó a habitar este mundo”, expresó Ana Paula con una mezcla de gratitud y dolor. La partida de su madre dejó un vacío que, admite, es imposible de llenar.

Además de su faceta como madre, Ana Buljubasich fue una profesional admirada y una impulsora del talento de su hija. En los últimos meses, trabajó como relacionista pública del proyecto “En el barro”, una serie en la que Ana Paula participa y que está próxima a estrenarse. Aunque no podrá estar presente físicamente para ver el debut, su huella está en cada paso que su hija da.

Una madre orgullosa del camino de su hija

Ana Paula también recordó cómo su madre compartía con orgullo cada logro suyo. “Ella había logrado muchas cosas en la industria televisiva en Argentina que Nerio y ella no habían podido”, dijo. Hoy, ese orgullo se convierte en legado.

