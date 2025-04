Nerio David tras el deceso de su esposa: "Ya no soy, era un lente pero me rompí"

La relación de la presentadora Anita Buljubasich y el músico Nerio David era una de las más estables de la farándula. Por ello la muerte repentina de la argentina (de un infarto, el 15 de abril) ha sido un duro golpe para él.

Su hija, la cantante Ana Paula Pérez (29) quien vive en Buenos Aires, apenas se enteró de lo ocurrido, vino a Guayaquil para despedir a su progenitora y mánager y se ha convertido en el principal apoyo para su padre que está profundamente afectado emocionalmente.

Así se lo vio durante el velorio y entierro de la que era su pareja, incluso cuando ella fue trasladada al hospital al sentirse indispuesta, los acompañantes cuentan que en el lugar Nerio David también se sintió mal y debió atenderlo el personal médico.

Mensaje de amor

“Ya no soy yo. Era un lente, pero me rompí. Algo de mí quedó en el esqueleto. No sirvo sin ser un par. Entiérrenme, donde pueda ver las raíces de algo que tenga vida” son las emotivas palabras que el cantante, productor, compositor y pintor publicó en sus historias de Instagram el sábado 19 (sábado de gloria).

La presentadora decía que ella estaba preparada para irse en cualquier momento, pero no para perder al gran amor de su vida. Lo describía como un hombre bueno "con un corazón generoso, un artista a tiempo completo y con una gran sensibilidad que me conmueve".

Las cenizas de la productora fueron entregadas a los familiares.

