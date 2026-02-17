Entre abrazos y controversias, el paso de Fátima Bosch por Ambato

La Miss Universo visitó Ambato por las Bodas de Diamante de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

Fátima Bosch, Miss Universo, durante su visita a Ambato saludó desde el balcón de la Casa del Portal.

Desde su llegada la noche del sábado 14, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, despertó expectación en Ambato. La soberana mexicana arribó como invitada especial por los 75 años (Bodas de Diamante) de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en una visita gestionada por empresarios ambateños: Instituto España, CrediMás, el Club Ambato en Los Ángeles y el Gobierno Provincial de Tungurahua.

Pese al cansancio del viaje y a los efectos de la altura, el domingo 15 participó en el Desfile de la Confraternidad, donde saludó sonriente desde un carro alegórico. Horas más tarde, aún con rezagos del soroche, llegó al conversatorio en el Gobierno Provincial.

Eran cerca de las 19:00 cuando apareció entre aplausos. Antes de iniciar, pidió permitir el ingreso de decenas de personas que permanecían afuera. Rompió el protocolo, habló con los organizadores y salió personalmente a invitarlas a entrar. El gesto provocó aplausos espontáneos y marcó el tono de su visita: cercanía sin poses.

Una historia personal que tocó corazones

Durante el conversatorio respondió preguntas de mujeres emprendedoras, jóvenes y niñas. Habló de liderazgo, miedos y resiliencia, pero también mostró su lado más humano.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Emilia, de 10 años, contó que sufre acoso escolar debido a su TDAH y que se sentía representada en la reina.

Bosch la abrazó, la sentó a su lado y compartió una parte íntima de su historia: reveló que padece dislexia y déficit de atención, y que durante su infancia fue víctima de acoso escolar.

Recordó que la encerraban en baños sin luz, experiencia que le provocó miedo y ansiedad. Con voz serena, le dijo a la niña que no hay nada malo en ser diferente y que las fortalezas nacen precisamente de aquello que parece debilidad.

Más de un asistente derramó lágrimas cuando confesó que fue “esa niña que lloraba todos los días pensando que no lograría nada”. El auditorio respondió con un aplauso largo y emotivo.

La Miss Universo abraza a Emilia, la niña que dijo sentirse identificada con ella por ser víctima de acoso escolar en su plantel. Esto ocurrió durante el conversatorio el domingo 15. Yadira Illescas

Tradición, cultura y encuentro con la ciudad

El lunes 16, Bosch inició su agenda en la Casa del Portal, donde recibió la réplica de la Pluma de Montalvo, de manos del prefecto Manuel Caizabanda, un reconocimiento que destaca el liderazgo y la inspiración.

También recibió de manos de Belén Caizabanda una bayeta tejida por mujeres de Salasaka. Rompió nuevamente el protocolo al retirarse la banda para lucir la prenda, símbolo del legado cultural indígena.

Desde el balcón saludó y lanzó flores a los ciudadanos junto a Mara Topic, ExMiss Ecuador, quien fue su anfitriona. Luego recorrió el centro histórico, bailó con los diablos de la Diablada Pillareña, degustó gastronomía local, probó helados de paila y aceptó un jugo tradicional preparado por doña Susy Urrutia “para el soroche”.

En medio del recorrido ayudó a levantarse a un adulto mayor que tropezó entre la multitud, gesto que fue aplaudido por los presentes.

Antes de despedirse, formó un corazón con sus manos, se tomó fotografías y agradeció el cariño de los ambateños.

El martes por la mañana partió de la ciudad, dejando una estela de afecto, inspiración y memorias compartidas.

Llaves de la ciudad: la controversia

La ausencia de la soberana en la entrega de las llaves de la ciudad, en la Municipalidad, generó debate en redes sociales. Los organizadores informaron que Bosch presentaba una leve descompensación por la altura y que el acto no constaba en la agenda oficial preparada con antelación.

El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, entregó el máximo reconocimiento a Fátima Bosch, la Pluma de Montalvo. YADIRA ILLESCAS

La invitación municipal fue difundida a los medios a las 11:00 del lunes, anunciando que la entrega de las llaves se realizaría a las 12:30 del mismo día, horario que coincidía con compromisos previamente programados.

Durante el evento municipal, la presentadora Mayra Estrella expresó, en tono molesto: “El resentimiento de la élite de quienes consideran que, al hacerle un desaire a la autoridad, se lo hacen a la ciudad".

Y agregó: "La desgracia más grande que tenemos los ambateños es luchar contra quienes se ven distintos en un espejo y no soportan que una mujer de origen humilde dirija la ciudad”.

La presencia de Mara Topic

En el mismo evento, al que también fue invitada Mara Topic, ex Miss Ecuador, esta se levantó de su asiento, interrumpió a la presentadora y explicó: “Ella llegó a Quito y la altura la descompensó. La organización internacional no autoriza actividades cuando la salud de la soberana se ve afectada”.

Subrayó que Bosch habría deseado asistir. “Quienes la conocieron pueden darse cuenta de que Fátima es una mujer muy sencilla, amorosa, carismática y empática", describió.

Para luego lamentarse: "Me da pena que piensen que ella ha hecho un desaire, y no fue así. Ella está muy feliz porque siente el amor de todos los ambateños”, resaltó Topic.

Las autoridades se pronuncian

Por su parte, la alcaldesa Diana Caiza señaló: “Si este es el precio que debemos pagar por intereses ajenos de personas que quisieron manchar la Fiesta de la Fruta y de las Flores, estamos aquí con valentía y coraje, porque así nos ha reconocido el mundo entero. No han podido agachar la cabeza de la alcaldesa y, como no han podido, por eso están muy dolidos”.

Desde el Gobierno Provincial y los empresarios que lograron su llegada a Ambato destacaron su activa participación en actividades culturales.

