Enrique Vila-Matas: "Me propuse ganarle la partida a la inteligencia artificial"

Vidal Escabia, el protagonista de esta historia, ha seleccionado setenta y un libros y los ha dispuesto en un cuarto oscuro de su casa con la intención de escribir un canon desplazado, intempestivo e inactual, disidente de los cánones oficiales. Cada mañana, elige uno al azar y extrae de él un fragmento destinado a integrar ese Canon alternativo.

Así comienza ‘Canon de cámara oscura’, la obra más reciente del escritor español Enrique Vila-Matas, publicada por el sello Seix Barral.

Sin embargo, a medida que la novela avanza, el lector comprende que Vidal no es un ser humano, sino un androide: un Denver-7 infiltrado entre los habitantes de Barcelona, que superó con creces su vida útil.

La idea, no obstante, no surgió -según explica el propio autor- del interés por abordar el auge tecnológico ni su impacto en la escritura contemporánea. Fue, más bien, un intento de distanciarse de su propio proceso creativo.

“En cierta forma, fue algo casual, que no considero demasiado importante. Esa voz no humana me otorga, como autor, una gran libertad. A veces, cuando él habla, lo interrumpe una voz que llega de otro mundo. Eso me permite moverme sin ataduras”, ha señalado.

Sin embargo, cuando el libro se publicó a inicios de mes, Vila-Matas sintió la necesidad de dejar de referirse a su protagonista como un androide.

“No lo esperaba, pero casi de inmediato me di cuenta de que debía dejar de usar la palabra ‘androide’ al hablar del libro, porque noté que, al contar el argumento, la gente podía confundirse y pensar que se trataba de una novela de ciencia ficción, un género con el que ‘Canon de cámara oscura’ no tiene absolutamente nada que ver”, explicó.

Una oda a la literatura

Por las páginas de la novela circulan las obras de Kafka, Cortázar, Roland Barthes, Peter Handke, Juan Eduardo Cirlot y Juan Benet, entre otros autores admirados por Vila-Matas. La conexión con su célebre ‘Historia abreviada de la literatura portátil’ se hace evidente.

“Este libro se conecta con ‘Historia abreviada de la literatura portátil’ y con otros libros del pasado. Todos están entrelazados, hay una suerte de revisiones. Siempre he estado haciendo una única obra, y esta es casi como llegar al final de la montaña… aunque aún no he llegado del todo. Es la consecuencia de una poética literaria de muchos años, que posee una extraña coherencia, a pesar de lo disparatada que pueda parecer”, señaló.

El resultado final, donde se abordan temas como la escritura, la pérdida y también el humor, surge como un intento de resolver un dilema kafkiano.

“Llevaba mucho tiempo -como decía Kafka- buscando la obra a través de la obra, algo que él nunca encontró, porque la obra perfecta no la encuentra nadie. La literatura está ligada al fracaso. Sería maravilloso escribir el libro perfecto, pero también sería la muerte, el fin de la escritura”, reflexionó.

A la historia del Canon y de la escritura, se suma la historia de Vidal y sus recuerdos de su esposa Aiko, que se borró hace tiempo, y de su hija Ryo, que está próxima a llegar de visita.

Pese a todo, el autor insiste en que la inteligencia artificial no le interesa en lo absoluto. Más bien, fue la tensión entre la humanización y la deshumanización del protagonista lo que lo llevó a abordar ese terreno. Aun así, la respuesta de sus lectores lo ha sorprendido.

“Me ha sorprendido que, como me han comentado, parezco ser el primer escritor que narra una novela hecha por un humano colocándose en el lugar de una inteligencia artificial. Me ha gustado ser siempre el primero, y me propuse ganarle la partida a la inteligencia artificial”, concluyó.

¿Quién es Enrique Vila-Matas?

Nació en Barcelona en 1948. De su obra narrativa destacan ‘Historia abreviada de la literatura portátil’, ‘Suicidios ejemplares’, ‘Hijos sin hijos’ y ‘Bartleby y compañía’. Ha ganado varios galardones, entre ellos el Rómulo Gallegos y el Nacional de Cultura de Cataluña.

