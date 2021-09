Emiliana Valdez: El lado divertido de las noticias

Hace un año, Emiliana Valdez (27) tenía una vida totalmente distinta. Trabajaba en una concesionaria extranjera en la venta de vehículos. Su día a día era trabajar con los clientes y aunque siempre estuvo en las redes sociales, no lo tenía como principal fuente de comunicación con sus seguidores. Eran solo personales.

Con el paso del tiempo y su pasión por la comunicación todo se ha ido acomodando. Ahora es la presentadora y reportera revelación de la revista informativa Noticias de la mañana, de RTS. A sus casi dos meses al aire y ya con una rutina hecha, conversó con EXPRESIONES sobre su nueva etapa como presentadora.

Reina de Guayaquil: La edición platino presentó a sus candidatas Leer más

¿Cómo ve ser uno de los pocos talentos completamente nuevos de la televisión local?

Con mucha responsabilidad. Soy parte de un canal de televisión abierta que llega a todo el Ecuador, por eso también lo hago con mucha seriedad. Todo lo que yo diga puede influenciar a cualquier persona. Trabajamos mucho en dar buen contenido. Noticias de la mañana se enfoca mucho en que lo que se emite ayude al ama de casa, con temas desde médicos hasta legales.

¿Es su primer trabajo en la Tv?

Estuve en Tv hace tres años y luego me desligué totalmente y comencé a trabajar en una concesionaria. Se supone que era solo por un año, hasta cumplir ciertas metas personales y poder ahorrar, pero me quedé mucho más tiempo.

¿Y descartó la comunicación?

No, siempre estuvo ahí. Mi cercanía a las redes se dio hace mucho y por eso ahora estoy también enfocadas en ellas. Si no me llamaban para algo como presentadora, empezaría desde mis redes porque no necesito de un canal para comunicar algo que me interesa. Afortunadamente llegó la oportunidad y puedo combinar ambas cosas.

Por sus gestos me doy cuenta de que cree en la ley de la atracción…

¡Sí! Y aquí hay viene la anécdota. En la concesionaria donde trabajaba conocí a quien es actualmente mi jefa. Le gustó mi perfil. Desde el año pasado había estado haciendo castings, así salió el proyecto de Noticias de la mañana y entré ahí.

Jose, J Balvin canta fuerte y claro su nombre Leer más

Entonces usted nunca fue pensada como reemplazo de Úrsula Strenge…

No, no. Desde noviembre estaba haciendo pruebas para sumarme a lo que se presente. Hice castings para noticias y así llegó el programa en el que estoy ahora, que me parece perfecto para mí. Yo soy la parte joven de la revista, pero presentamos noticias serias a la vez. Es entretenimiento con el fin de enseñar.

¿Ser influencer le ayudó?

Para nada, ellos no me conocían en redes como tal, pero sí me tenían chequeada y se admiraban por todos mis seguidores.

¿La comunicación da más plata que vender autos?

Depende. El truco está en cómo negocies tú. Depende o de tus ventas o de cómo arreglas tu tiempo y sueldo. Soy buena negociante y estratega. También superordenada.

Su estrategia futura es...

Me veo haciendo una carrera en la televisión e impulsando mis plataformas con contenido para que las mujeres emprendan, que es de lo que hablo en mis videos.

Jasmine Tookes: "Soy oficialmente la señora de Borrero" Leer más

Más de ella

Modelaje

“Empecé a los 15 años en el modelaje tomando varios cursos e hice varios comerciales”.

Reinados de belleza

“En 2014 fui parte de Miss World, pero no me gustó. Ser reina es muy posado y no es lo mío. También hay muchas injusticias”.

Actuación

“Lo he hecho ahora en el programa para ciertos sketches, pero no me considero actriz. Hice cursos también pero, no sé, no me veo actuando. No lo descarto, si mi coprotagonista es Brad Pitt, sí acepto”.

En tele

“Hasta ahora no he tenido una equivocación que me dé vergüenza, ni caerme. Estar en tele me hizo usar lentes de contacto para poder leer el teleprompter”.

Mega Pekes: Los niños tendrán su reality Leer más

Las redes, su gran proyecto

En su perfil de Instagram tiene casi 20 mil seguidores mientras que en TikTok supera los 34 mil. “Enseño a mujeres a crear contenido”, se lee en su biografía, dejando claro de entrada el tipo de material que podrán encontrarse en sus fotos y videos.

En el marco del marketing digital ella no se considera una experta, pero busca serlo. “Es un gran ámbito para explorar. Por eso les enseño cómo hacer fotos, cómo hacer algún tutorial, cómo empezar un reel para promocionar su producto, lo que ellas quieran. Pronto también tendré mis cursos y talleres para que puedan vender lo que quieran en sus plataformas”, explicó.

Pero no todo es tan serio como suena. Hay varios bailes y tips de moda y maquillaje. El mundo fashion es algo que la cautiva y queda plasmado en todos sus looks. Ella es una mujer guapa y sexy que, aunque presente noticias, no tiene que ocultar su verdadera y espontánea personalidad.

Jose, J Balvin canta fuerte y claro su nombre Leer más

Rapiditas

zx Signo zodiacal: Virgo

zx Color favorito: Rosa y lila.

zx Comida favorita: Cangrejos.

Aplicación favorita: Instagram.

Mensajes o notas de voz: Soy más de notas de voz.

Un proyecto: Abrir mi canal de YouTube.

Día de shopping con: Mi mamá, ella siempre me aconseja y tiene paciencia.

Se toma un café con: Shakira. Me gusta su música y ella sí es muy estratégica.

Fotos: Christian Vinueza// EXPRESO. Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Éricka Borja (IG: @erickamakeupartist).

Joyas: Las Marías (IG: @lasmarias_ec).