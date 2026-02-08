Elton John denuncia al Daily Mail por intrusión y titulares homófobos

El músico británico Elton John acusa al tabloide de violar su privacidad y la de su familia

El juicio contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited, propietario del Daily Mail, suma nuevos y contundentes testimonios. Esta semana, Elton John y su esposo, David Furnish, se convirtieron en los últimos en declarar dentro de la demanda impulsada por siete figuras públicas, encabezadas por el príncipe Harry, que acusan al tabloide británico de obtención ilegal de información privada durante años.

La comparecencia del director y productor canadiense y del icónico músico británico refuerza el peso simbólico y mediático de un proceso que pone bajo escrutinio las prácticas históricas de uno de los periódicos más influyentes del Reino Unido.

Acusaciones de intrusión y titulares homófobos

David Furnish prestó declaración ante el Tribunal Superior de Londres por videoconferencia y fue directo al describir el impacto que tuvieron los artículos publicados por el Daily Mail sobre su familia.

Afirmó que varias piezas periodísticas no solo se habrían elaborado mediante técnicas de espionaje y obtención ilegal de datos, sino que además contenían titulares “activamente homófobos”, diseñados. según sus propias palabras, para socavar su identidad como pareja y como familia.

El productor calificó de “desgarrador” el daño causado por la publicación de información extremadamente sensible, especialmente aquella relacionada con el nacimiento por gestación subrogada de uno de sus hijos. Para Furnish, estas revelaciones supusieron una violación profunda de la intimidad familiar.

El nacimiento de Zachary y la ruptura de la privacidad

Entre los artículos impugnados figura uno publicado el 25 de diciembre de 2010, luego del nacimiento de Zachary Furnish-John. El texto incluía detalles del certificado de nacimiento del menor y asignaba erróneamente los roles parentales.

Furnish explicó que él y Elton John gestionaron todo el proceso de gestación subrogada con absoluta discreción, priorizando la protección de la gestante y del bebé.

“Nuestra prioridad número uno fue protegerla”, señaló, describiendo la planificación como una “operación militar” para evitar cualquier filtración.

Según su testimonio, el hecho de que el periódico accediera al certificado antes incluso de que ellos lo vieran fue una experiencia profundamente indignante.

Elton John y la “decencia humana”

El viernes fue el turno de Elton John, quien también declaró por videoconferencia debido a sus problemas de visión. El cantante no ocultó su indignación y calificó de “aborrecible” la intrusión del periódico en su salud y en los detalles médicos vinculados al nacimiento de su hijo.

Aseguró que estas prácticas se sitúan “más allá de los estándares más básicos de la decencia humana”.

El artista relató que fue gracias a Elizabeth Hurley, quien había contratado a un investigador privado, que descubrieron que sus teléfonos fijos habían sido intervenidos. “Cuando comprendimos la gravedad de lo sucedido, nos indignamos”, afirmó.

Una relación tensa con la prensa británica

Durante su declaración, Elton John rechazó de forma tajante la insinuación de que la información pudiera provenir de su entorno cercano. “Mis amigos no hablan con la prensa y, para ser sinceros, por eso siguen siendo mis amigos”, respondió. También reiteró que nunca ha tenido miedo de enfrentarse a la prensa cuando considera que se ha cometido una injusticia.

Furnish, por su parte, recordó que la pareja mantiene una relación larga y conflictiva con el Daily Mail, al que acusa de publicar durante años artículos críticos y de miras estrechas, diseñados para cuestionar su forma de vida.

Un proceso judicial de alto perfil

El caso incluye diez artículos publicados entre 2002 y 2015 y se suma a las declaraciones previas del príncipe Harry, Elizabeth Hurley, Sadie Frost y otras figuras públicas.

El juicio, que se extenderá por nueve semanas, continuará con la comparecencia de abogados de las víctimas y se espera que concluya a finales de marzo, momento en el que el tribunal emitirá su fallo.

Estas pugnas no son nuevas. De hecho, han acompañado a las celebridades por mucho tiempo. Pero más allá del veredicto final, el proceso marca un momento especial, pues se ha convertido en un símbolo del debate sobre los límites que existen entre el periodismo sensacionalista y el derecho a la privacidad.

