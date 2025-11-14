El Teatro Sucre reunirá a grandes voces para honrar el legado de Paulina Tamayo

Un mes después de su repentino fallecimiento, se presentará el nuevo disco de la Grande del Ecuador

Los hijos de Paulina Tamayo –que fue la primera en llenar el Coliseo General Rumiñahui– cumplirán la voluntad de la artista de tener un homenaje en el Teatro Nacional Sucre.

“Estoy seguro de que es la fuerza de mi mami, desde el cielo, la que nos impulsa a continuar aquí y hablar de ella”, dice Willie Tamayo, hijo de la Grande del Ecuador, la cantante Paulina Tamayo (1965 - 2025), fallecida el 21 de octubre pasado debido a una insuficiencia respiratoria.

Lo dice mientras junto a su hermana, Paola Tamayo, preparan los detalles del concierto-homenaje que varios músicos realizarán en su honor, el jueves 27 de noviembre de 2025, en el Teatro Nacional Sucre, desde las 19:00.

Los maestros Edgar Palacios y Margarita Laso; los grupos Quimera, Trío Pambil, Don Medardo y sus Players, el pianista Nelson Maldonado; Willie y Paola Tamayo en una actuación de estreno estarán sobre las tablas del escenario que la artista eligió por si le hicieran un homenaje, a decir de sus hijos.

Soledad Tamayo, hermana de la artista, acompañó a sus hijos a una entrevista que dieron sobre este evento en Radio Platinum. Willie contó que Dora, una perrita que llegó al hogar de los Tamayo hace 11 años dejó a sus cuatro crías como recuerdo del cariño de la cantante, que forjó su vocación desde la infancia.

Continúan los reconocimientos

Otros recuerdos varios se han revivido en lugares como la Basílica del Voto Nacional, durante la misa que convocó a millares de seguidores de la Grande del Ecuador. Pero el legado está vivo. Paola Tamayo confirmó que un nuevo álbum titulado 'Paulina Eterna', se publicará en ese templo, el próximo 22 de noviembre, durante la misa que conmemora el mes de su partida.

El trío mexicano Los Panchos está entre las colaboraciones de su nuevo trabajo discográfico, con el tema "Voy a perder la cabeza por tu amor", además del pasillo “Sombras”, del cual grabó una versión junto a la cantante Eva Ayllón que ya se puede ver en Youtube.

El miércoles pasado, Willie Tamayo recibió, también en el Teatro Nacional Sucre, el Premio póstumo durante la ceremonia de los Sarime Music Awards 2025, como un reconocimiento a la trayectoria musical de Paulina Tamayo, quien había cumplido 54 años de carrera.

Las localidades para el concierto de jueves 27 de noviembre serán Luneta ($30), Platea ($35) y Palco ($40). Se pueden adquirir en la boletería de la Plaza del Teatro o a través de tickets.teatrosucre.com

