El guitarrista quiteño Andrés Yépez se presentó con Maná en California

Tocó Clavado en un bar el viernes el 5 de diciembre, en el SAP Center en San José, como parte de su gira Vivir sin aire

La banda mexicana Maná está en pleno tour Vivir sin aire, que desde septiembre de 2025 hasta abril del 2026 la tendrá recorriendo Estados Unidos (además de tener dos fechas en Canadá).

Como parte de la gira, el grupo invita a músicos locales en todas las ciudades donde se presenta. En Los Ángeles tenía cinco fechas en el Kia Forum y con una emisora de radio se realizó una especie de concurso musical con la canción Clavado en un bar, del disco Sueños líquidos (1997).

La idea era que los aspirantes debían tocar la canción entera entera, incluido el solo. "Sin embargo, se les estaba haciendo difícil conseguir uno", nos comenta el músico quiteño Andrés Yépez, radicado en Los Ángeles. "Entonces me pidieron participar y me eligieron".

Pese a ello, ocurrieron dos hechos que cambiaron el plan original. "Me invitaron originalmente al show del 21 de noviembre el Kia Forum, pero ese día estuvo Jay de la Cueva (Moderatto, Fobia, Molotov) de visita en la ciudad y lo invitaron a él, así que me movieron para el 22 en el Forum".

Y luego hubo un segundo imprevisto. Resulta que esa fecha el presidente de Gibson Guitars quiso hacer el performance con su hijo, por lo que decidieron mejor dejar la participacion de Andrés en pausa. "Ahí fue que la fecha de San José se convirtió en una opción, a pesar de estar a cinco horas de distancia. Yo decidí que quería tocar y viajé de Los Ángeles a San José, ida por vuelta ese mismo día".

Andrés tiene mucha experiencia en el mundo de los covers y en lo personal siempre le ha gustado versionar canciones de Maná, siendo justamente Clavado en un bar una de las que más tocaba desde su etapa en Ecuador.

Pero Andrés jamás se imaginó tocarla con ellos e interactuar con Fher Olvera (cantante), Alex González (baterista), Juan Calleros (bajista) y Sergio Vallín (guitarrista). "Fue una experiencia espectacular que la voy a llevar conmigo toda la vida. Especialmente por cómo me hicieron sentir bienvenido dentro y fuera del escenario. Ellos son un equipo gigante de decenas de personas arrimando el hombro con mucha alegría y respeto al público, a la música y a la calidad", nos cuenta el guitarrista ecuatoriano.

Toda la coordinación del performance, Andrés Yépez la hizo con Omar Guevara, quien es el técnico de guitarra de Sergio. "Es un profesional de primerísimo nivel e inmediatamente noté que estaba en las mejores manos. Porque Maná no usa pedales sobre el escenario, todo el 'switching' lo hace Omar de manera remota. En mi parte, él la hizo por mí también", detalla.

Acerca del estilo guitarrero de Maná

Andrés conoce desde hace una década a Sergio Vallín, a quien solía ver en tiendas de guitarras en Los Ángeles. "Llegó un punto en el que me presenté formalmente con él y hasta terminamos coincidiendo en un concierto de Kiko Loureiro (guitarrista brasileño de Angra y ex-Megadeth) en un bar de Los Ángeles. Ahí pasamos conversando de guitarras, música, la vida en Estados Unidos, la familia y Maná. Sergio es un tipo espectacular que se nota que tiene una adoración y respeto máximo por el arte de tocar la guitarra".

Sobre el estilo de Sergio en comparación con su predecesor, César López (El Vampiro), considera que Maná tuvo una transformación notoria con su entrada en el álbum Cuando los angeles lloran (1995).

"Se volvió una banda muchísimo más estilizada, a mi parecer girando más hacia una onda funky y no tan tropical como era con El Vampiro. En ese disco se escucha una mejor producción de guitarras, que son parte fundamental del entonces nuevo sonido de Maná. Aparte Sergio tiene una formación espectacular en guitarra clásica y eso se nota muchísimo en el tipo de armonías y acordes que la banda empezó a usar".

