Jorge Rausch
Jorge Rausch, reconocido chef colombiano.Instagram Jorge Rausch

El chef Jorge Rausch eligió España para cerrar el año y tomar un respiro profesional

El chef colombiano, juez de Master Chef Celebrity, se toma unas vacaciones

El chef colombiano Jorge Rausch, juez de MasterChef Celebrity, se toma unas vacaciones en España, aunque con fecha de regreso: el 1 de febrero del 2026.

Aprovechó la temporada de Navidad y Año Nuevo para cerrar un ciclo marcado por una agenda intensa durante 2025. A lo largo del año dividió su tiempo entre las grabaciones del reality culinario del canal RCN, la gestión de sus establecimientos gastronómicos y diversos compromisos profesionales, entre ellos MasterChef Ecuador, que se emite por Teleamazonas.

Entre sus negocios destaca el restaurante Casa Palermo by Chef Jorge Rausch, un espacio que ofrece los sabores de la cocina criolla colombiana. El ritmo de trabajo acumulado convierte este viaje en una oportunidad para recargar energías.

¿Qué significa España para Rausch?

Para el chef, España no es un destino elegido al azar. El país europeo representa una referencia constante en su formación e inspiración gastronómica.

Durante casi 20 años estuvo casado con Orit Feldman, quien es la madre de sus dos hijas, Emma y Gabriela. En pasadas entrevistas el chef reiteró que había logrado construir varios negocios juntos, pero el amor entre ellos se acabó, lo que llevó a una separación definitiva.

