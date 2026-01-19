El 2026 es el nuevo 2016: ¿De qué trata el trend viral?

La nostalgia digital revive 2016 en TikTok e Instagram con fotos, filtros y recuerdos que evocan una época más espontánea

Referencial. Jóvenes recrean la estética pop de 2016 en una fiesta temática, parte del trend viral que revive íconos y estilos de hace una década.

Las primeras semanas de enero de 2026 trajeron el primer gran fenómeno viral del año en TikTok e Instagram: el inesperado regreso de 2016. Bajo los hashtags #BringBack2016 y su versión en español “2026 es el nuevo 2016”, millones de usuarios han comenzado a compartir imágenes, videos y recuerdos de hace una década.

El movimiento digital ha convertido a ese año en tendencia global. Publicaciones con selfies antiguos, filtros clásicos y referencias culturales de la época inundan las plataformas, impulsadas por una ola de nostalgia colectiva que parece conectar especialmente con la generación que creció en ese periodo.

Según datos de TikTok citados por el medio británico Independent, las búsquedas del término “2016” aumentaron un 452% en solo una semana. Además, el hashtag #2016 está cerca de alcanzar los dos millones de publicaciones en TikTok y ya acumula alrededor de 38 millones de posteos en Instagram.

¿En qué consiste la tendencia “2026 es el nuevo 2016”?

La dinámica del trend es simple: subir fotos, videos o recuerdos personales del año 2016. No hay reglas estrictas ni desafíos complejos, solo una acción colectiva de memoria digital.

Las publicaciones suelen caracterizarse por selfies con los recordados filtros de Snapchat, como el de cara de perrito o la corona de flores. También predominan las cejas intensamente delineadas, imágenes borrosas, música pop de la época y capturas de pantalla de un internet menos calculado y más espontáneo.

A diferencia del presente, donde cada imagen parece cuidadosamente editada, el contenido de 2016 evoca un estilo más relajado. Las fotos granuladas, los colores saturados y los marcos simples recuerdan un tiempo en el que la “foto perfecta” todavía no era una obsesión.

El fenómeno también remite a hitos culturales de aquel año: el auge de Snapchat, el lanzamiento de Pokémon Go, los primeros Vines y memes virales, el regreso de los chokers y el apogeo del streetwear. Todo esto forma parte del imaginario que los usuarios están rescatando.

Nostalgia por una internet más auténtica

Uno de los elementos que más se repite en las publicaciones es la moda de 2016. Muchos internautas comparan sus fotos antiguas con versiones actuales y descubren que, a pesar del tiempo, el estilo no ha cambiado tanto. Esto ha impulsado otro formato popular: recrear imágenes de hace diez años con poses y vestuarios similares.

El diario británico The Mirror explica que este revival refleja un deseo de volver a la informalidad de aquella época. En 2016, las redes sociales se sentían como espacios para compartir con amigos, y no como vitrinas dominadas por marcas, métricas y estrategias de visibilidad.

En esa misma línea, el estratega digital Joel Marlinarson señaló a un medio internacional que en ese entonces no existían los Reels ni los carruseles. Las publicaciones eran más naturales y menos calculadas.

“La gente subía fotos cotidianas sin pensar en formatos o algoritmos. Publicaban la imagen de su aguacate y no era algo performativo. No había videos cortos ni esa fatiga algorítmica que existe ahora”, explicó Marlinarson.

Celebridades también se suman al recuerdo

Los famosos no han quedado al margen de esta fiebre nostálgica. Figuras internacionales como Selena Gomez, Charlie Puth, Shakira y Dua Lipa se han unido a la tendencia compartiendo archivos de sus giras y momentos personales de 2016, convirtiendo al pasado reciente en un punto de encuentro emocional que marca el inicio de este 2026.

En Ecuador, varias personalidades del entretenimiento también han revivido esa época. La presentadora Michela Pincay evocó la popularidad de los filtros de Snapchat al publicar fotografías con el recordado efecto de cara de perrito y la corona de flores. En una de sus publicaciones recordó su paso por Ecuavisa durante ese año, etapa en la que participó en proyectos como En Contacto, el segmento Gente del noticiero y el reality show Ecuador Tiene Talento.

Por su parte, la cantante Dayanara Peralta decidió mirar hacia sus inicios en el mundo artístico. A través de sus redes sociales compartió imágenes de su participación en reinados de belleza y reality shows, recordando el camino que la llevó a consolidarse como artista. Fiel al espíritu del trend, también se dejó ver utilizando el inconfundible filtro del perrito, uno de los símbolos digitales de 2016.

Un viaje al pasado que habla del presente

Más que una simple moda pasajera, el trend “2026 es el nuevo 2016” revela un cambio en la relación de los usuarios con las redes sociales. En medio de plataformas cada vez más profesionales y exigentes, muchos miran hacia atrás buscando la frescura que sentían hace diez años.

El éxito de esta tendencia confirma que la nostalgia sigue siendo uno de los motores más poderosos de internet. Y aunque 2016 no volverá, al menos por unos días millones de personas han encontrado la manera de revivirlo desde la pantalla de su celular.

