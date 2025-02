Eduardo Andrade: Un cumpleaños en Asia

Me pica la lengua. El presentador se encuentra en Japón. Ha recorrido varios países

Eduardo Andrade llegó a los 35. Así lo expresó en sus redes sociales en las cuales se lo veía muy feliz celebrando en Asia, uno de sus destinos favoritos. Ha estado en China, Japón… Sus colegas y amigos, entre ellos, Fernanda Gallardo, Emma Guerrero, Michela Pincay, Denisse Angulo, Karin Barreiro, El Cuy, Isaac Delgado, Ana Buljubasich, Andreína Bravo… lo felicitaron. “La vida es un milagro, de la cual hay que ser agradecido. A seguir viviendo la vida, que siempre soñé”, dijo el popular y querido presentador.

Lazito de la farándula tiene la oportunidad para ser profesional

Lazito de la farándula está como niño con juguete nuevo con su primera cobertura internacional en el Festival de la Canción de Viña del Mar que arrancará el domingo en Chile. Siempre se jacta de decir que es profesional, ahora es cuando debe demostrarlo. No basta con ser el engreído de la jefa. A estos eventos se va a trabajar y muy duro, aunque también se disfruta y se conoce gente. Aproveche la experiencia no para figurar y para solo armar pitos como es su costumbre sino para crecer como comunicador y aprender a ser humilde.

No todo lo que hace La Caramelo es perfecto

Desde que Alejandra Jaramillo ingresó a Ecuavisa, la presentadora parece que no tiene defectos, no comete errores o imprudencias. Todo lo que hace o dice es perfecto y brilla en todas partes. Cuando le armó berrinche al gerente de producción de TC, Cheo Navarrete porque tenían a su hijo Sebastián en la mira de Soy el mejor, se trató de no darle importancia y se hicieron los locos con esa información. Destacaron que tuvo en premios Lo Nuestro, también asistió la cantante Mirella Cesa. Al igual que Jandino y Álex Ponce, quien presentó una categoría en al que ganó el mexicano Carín León.

