Ecuador en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret con Los ahogados y Hiedra

La cinta de Juan Sebastián Jácome tiene 14 menciones y la de Ana Cristina Barragán, 12

Los Premios Platino Xcaret anunciaron las preselecciones de su XIII edición. Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para optar por los galardones. La gala de premiación se celebrará el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, ubicado en el Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

Las producciones ecuatorianas con mayor número de preselecciones son Los ahogados, de Juan Sebastián Jácome, con 14 menciones, y Hiedra, de Ana Cristina Barragán, con 12.

Los ahogados con Giovanna Andrade

Filmada en Quito en 2022, Los ahogados formó parte de la sección Goes to Cannes del Marché du Film de Cannes y obtuvo premios internacionales en el mercado Ventana Sur – Primer Corte: Premio Dolby Vision Atmos, Premio Le Film Français, Premio TitraFilm y Premio La Mayor Cine.

La película está dirigida por Juan Sebastián Jácome y protagonizada por la actriz Giovanna Andrade. El elenco principal lo completan el actor boliviano-brasileño Fernando Arze Echalar y la joven ecuatoriana Amelia Yépez, quien, con 15 años, participa en su primer largometraje. También actúan Pilar Olmedo, Diego Naranjo y Arturo Calahorrano.

En Los ahogados, Marcela, una mujer de clase alta, llega una noche a su casa junto a su familia y descubre que su empleada doméstica ha sido hallada sin vida en la piscina. Mientras la policía investiga el hecho, la prensa rodea a la familia y la vida social de Marcela se ve atravesada por la tensión.

Decidida a indagar las posibles causas de la muerte, ella se enfrenta a una verdad que la obligará a elegir entre proteger a su familia o asumir las consecuencias de lo descubierto.

Hiedra de Ana Cristina Barragán

Por su parte, Hiedra formó parte de las producciones latinoamericanas presentadas en el Festival de Cine de Venecia 2025. Dirigida por la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, la película es una coproducción entre Ecuador, México, Francia y España.

La propuesta se construye a partir de un elenco conformado por actores no profesionales y una exploración de la infancia, la memoria y la soledad de su protagonista. En Venecia 2025, Hiedra obtuvo el premio a Mejor Guion en la sección Horizontes.

La trama sigue a Azucena, una mujer de 30 años que pasa sus días observando a un grupo de adolescentes en un hogar comunitario. Aunque siente una conexión con ellos, la llegada de Julio, un joven marcado por el abandono, despierta en ella un impulso de protección que la lleva a confrontar sus propios traumas, en un proceso para dejar atrás el pasado y continuar con su vida.

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, las obras ecuatorianas preseleccionadas son Alucina, de Javier Cutrona; Hiedra, de Ana Cristina Barragán; y Los ahogados, de Juan Sebastián Jácome.

En Mejor Dirección figuran Ana Cristina Barragán (Hiedra) y Juan Sebastián Jácome (Los ahogados).

En los apartados interpretativos, las actrices ecuatorianas preseleccionadas a Mejor Interpretación Femenina son Giovanna Andrade (Los ahogados) y Simone Bucio (Hiedra). En Mejor Interpretación Masculina aparecen Francis Eddú Llumiquinga (Hiedra) y Jaime Bonelli (Viejos malditos). Como Mejor Interpretación Femenina de Reparto están preseleccionadas Amelia Yépez y Pilar Olmedo (Los ahogados), mientras que en Mejor Interpretación Masculina de Reparto figura Joshua Iván Joza (Hiedra).

Asimismo, Ana Cristina Barragán (Hiedra) y Juan Sebastián Jácome (Los ahogados) cuentan con preselección a Mejor Guion.

Premio de Honor

Durante la gala también se entregará el Premio Platino de Honor, que en ediciones anteriores ha distinguido a Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga. Además, se concederán los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, Mejor Interpretación Masculina y Femenina, así como a Mejor Miniserie o Teleserie y a las mejores interpretaciones en ese formato.

En esta fase de preselección, realizada por EGEDA y FIPCA en colaboración con asociaciones de productores y academias de cine iberoamericanas, los países con mayor número de títulos preseleccionados son España (34), México (34), Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19).

En categorías de largometraje destacan España (20), México (20), República Dominicana (16), Portugal (15) y Argentina (14); en miniserie o teleserie, España (10), México (9), Argentina (8), Colombia (7) y Brasil (6); mientras que en Series de Larga Duración participan México (5), España (4), Brasil (2), Colombia (1), Estados Unidos (1) y Paraguay (1).

Tras este anuncio, se realizará la selección de veinte obras o profesionales por categoría, de las cuales se elegirán cuatro finalistas que competirán en la gala del Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya.

