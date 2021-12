Drake logra que retiren sus nominaciones a los premios Grammy

El año pasado Drake cuestionó duramente la ausencia de The Weeknd en las nominaciones.

El cantante canadiense Drake solicitó retirar sus nominaciones de los Premios Grammy 2022 y se ignoran las razones.

Vilma Sotomayor: "Dejé las telenovelas para estar con mis hijos" Leer más

De acuerdo con el medio Variety, el intérprete de One dance junto a sus representantes informaron de su decisión a la Academia de Grabación, que dio luz verde a la solicitud.

Recordemos que Drake fue nominado a dos categorías de los premios, cuya ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles el próximo 31 de enero: mejor álbum de rap con Certified lover boy y mejor interpretación de rap por el tema Way 2 sexy.

Ante esto, la organización de los Premios Grammy, considerados como la instancia más importante de la música, comunicó que continuará las votaciones con solo cuatro nominados en el listado.

Issabela Camil no procederá legalmente contra Anabel Hérnández Leer más

Si bien las razones no han sido entregadas ni por la Academia de Grabación ni por Drake, la relación entre ambos está lejos de ser amistosa. Esto debido a que en múltiples oportunidades el rapero de 35 años ha criticado duramente a esta institución musical. El año pasado, por ejemplo, expresó su molestia al ver que su colega The Weeknd no había sido nominado pese a su gran éxito.