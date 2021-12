Tras haber vencido a la COVID-19 en octubre del año pasado, Vilma Sotomayor, quien radica en México hace 23 años, afirma haber recuperado el 50 % del sentido del gusto y del olfato, pero agradece estar viva.

La actriz guayaquileña recordada en Ecuador por sus participaciones en Dulce tormento y Manzana 12, está de paso por Guayaquil. EXPRESIONES aprovechó para abordarla e invitarla a que comparta su manifiesto Tengo que decirlo.

1 “Luego de seis años de ausencia me urgía regresar a Ecuador, lo extrañaba. Guayaquil está súper bonita, preciosa, linda, llena de murales y restaurantes. Me subí a la aerovía y di muchas vueltas”.

2 “Todavía tengo muchos familiares y parientes en este país, además de amigos importantes y queridos”.

Andrea Q Rojas: "Mi vida ha sido de colores" Leer más

3 “Han pasado 23 años desde que fijé mi residencia en México. Recuerdo que fue en julio de 1998 y me quedé de largo, pero nunca dejas de extrañar la tierra donde naciste”.

4 “Algunos fueron tras el mismo sueño de internacionalizarse y se regresaron. Esta carrera es de persistencia y resistencia”.

5 “Es mucho más fácil acostumbrarse en otro país cuando tienes una familia. Yo me casé (con José Antonio Alcócer), tengo tres hijos: María José (15), José Antonio (11) y mi engreído, José Eduardo (6)”.

Vilma afirma que la última telenovela en la que trabajó fue Destilando amor (2007). Gerardo Menoscal

6 “Sigo en Televisa, que es como un Hollywood latino. Se hacen desde programas, series y novelas hasta cine. Pero al no ser exclusiva, hoy puedo trabajar en TV Azteca sin problema o en plataformas como Netflix. Es una maravilla porque te abre el panorama de trabajo”.

7 “Hubo una época en la que si pertenecías al staff de Televisa y aparecías en otro canal o empresa de entretenimiento, te vetaban y truncaban tu carrera”.

8 “Tengo acento mexicano desde el primer año que decidí vivir en ese país. Tuve que hacerlo para trabajar como actriz. Me costó emocionalmente dejar de hablar como guayaquileña. Es más complicado para los argentinos, los cubanos y los españoles”.

Cynthia Viteri: "Me siento tranquila, cómoda, con hambre y tentaciones" Leer más

9 “Los costeños tenemos un acento muy marcado, pero no nos damos cuenta, no pronunciamos la J ni la S. No parece, pero hasta existe un cantadito”.

10 “Dejé de hacer telenovelas para dedicarle más tiempo a mi familia. No tuve hijos para sacrificarlos. La última que hice fue Destilando amor (2007) con Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, pero gracias a Dios soy activo fijo en La rosa de Guadalupe (risas), también en Como dice el dicho y Esta historia me suena, que es una serie relativamente nueva”.

11 “La diferencia de trabajar en una telenovela y en una serie es que en la primera lo haces de lunes a sábado y si pega hasta el domingo y por ocho meses; mientras que en la serie son solo tres días a la semana. Es un trabajo increíble pero demandante”.

La actriz no descarta trabajar en Ecuador en un proyecto puntual. Gerardo Menoscal

12 “No me interesa estar en espacios de chismes para sonar. Yo demuestro lo que hago cuando trabajo, no tengo necesidad de hacer escándalos ni inventarme cosas, no soy de ese tipo de artistas”.

13 “Lo que sucede con la presentadora Galilea Montijo (relacionada con un narcotraficante en un libro) es muy triste. Nadie tiene el derecho de señalarla por un hecho del pasado que ocurrió hace tanto tiempo. Ella no ha lastimado a nadie y si es su vida privada, es su rollo. Hoy ella es una conductora que tiene una gran carrera y ha formado una familia”.

Issabela Camil no procederá legalmente contra Anabel Hérnández Leer más

14 “Me da coraje que no existan plataformas para ver cine ecuatoriano. Hay cosas de mi país que ignoro, me muero de ganas, pero trato de estar al día. Es triste que no se haga mucha producción televisiva porque en la década del 90 íbamos por buen camino y a despegar”.

15 “La mayoría de mis amigos están fuera del mundo del espectáculo, pero dentro de la industria te puedo citar a Ivonne Montero”.

16 “De la gente con la que trabajé en Ecuador, recuerdo con cariño a Laura Suárez, Cristina Morrison, Marisol Romero, a todos mis compañeros de Manzana 12 y bueno, Estela Redondo y su madre, Estela Álvarez, quienes ahora viven en México”.

17 “Quiero que mis cenizas sean esparcidas donde vivan mis hijos, no me importa el lugar”.