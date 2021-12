La esposa del político mexicano Sergio Mayer, Issabela Camil, se pronunció por un libro que vincula tanto a ella como al exGaribaldi con Edgar Valdez Villareal, 'La Barbie', en el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco.

Durante una entrevista con medios de comunicación de la televisión norteamericana, Issabela negó lo mencionado por la periodista mexicana. “No he leído el libro, no sé exactamente qué es lo que se dice. Yo estoy tranquila”, dice su primera declaración que puede ser vista en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz.

“Cuando uno es dueño de la verdad y tienes (sic), yo camino feliz y tranquila. Digo, yo no sé, si tú quieres decir algo, si la mujer quiere decir algo y escribir. Digo, no es la primera vez que escriben de mí, en otros temas”, indicó.

Además, Issabela expresó que no tenía interés alguno en proceder legalmente contra Anabel Hernández, quien se mantiene en su escrito: “No, no (lo voy a leer). Yo estoy tranquila, no tengo nada que esconder ni que tener miedo. No va a salir nada, aunque le rasquen, ni le hagan o quieran voltear el mundo y no (voy a tomar medidas legales)”, enfatizó.

De acuerdo con la información del libro que está disponible en México desde la semana pasada, Mayer e Issabela habrían forjado una amistad con el narcotraficante y su entonces pareja, Priscila Montemayor.

Su primer encuentro, según se narra, ocurrió en el club nocturno Daddy’O, situado en Quintana Roo, 2007.