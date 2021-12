Desde el sábado, su teléfono no para de sonar. EXPRESIONES contactó a la ecuatoriana Andrea Aguilera, quien estuvo a punto de ser proclamada Miss Grand International en Tailandia (quedó primera finalista). Su primera reacción fue de felicidad.

La joven nacida hace 20 años en Ventanas, provincia de Los Ríos y radicada en Guayaquil, era una de las favoritas, pero la representante de Vietnam le arrebató el título. Consciente que los asesores o críticos de belleza pueden expresar su predilección pero sabe que es el jurado el que decide y tiene la última palabra. “Para mí es un triunfo haber llegado hasta este punto, así no tenga una corona en la cabeza, siento que lo es”, indicó a este suplemento.

La estudiante de Medicina y de 1,80 m de estatura, añadió que desde que escuchó su nombre en la recta final, lo ha asimilado de la mejor manera. “Me siento orgullosa de haber recibido tanto apoyo, no solo de la gente de mi país, sino también donde me encuentro. Cada día que he vivido fue un reto superado. Los missólogos lo único que pueden hacer es transmitir lo que ven en redes sociales, porque no están en el evento, a excepción de unos cuantos que ni siquiera los ves cuando te toca desenvolverte”, sostuvo.

Para Aguilera, la verdadera competencia está en el momento en que toca deslumbrar y llamar la atención dentro y fuera de la pasarela. “Había muchas chicas guapas, además de preparadas, estaban listas para entrar al top 5, pero yo sí estaba lista emocionalmente”.

Confiesa que durmió poco, pues su mente estaba puesta en el concurso. “Siempre me mantuve optimista y lo demostraba con una sonrisa, tuve buen ‘feeling’ con el staff, creé vínculos también con los auspiciantes y las chicas, eso fue muy importante para el resultado. Se trata de resistencia porque hay 50 chicas luchando por lo mismo”.