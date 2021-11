De cabello largo y ojos negros, alta (mide 1,80 metros), Andrea Aguilera (20) nació en Ventanas, provincia de Los Ríos. Ahí permaneció hasta los 13 años. Su acento al hablar no es ni de la Costa ni de la Sierra, sino una mezcla de ambas regiones del país. Vivió en Quito (donde estudió la secundaria), en Cuenca y desde hace dos años reside en Guayaquil.

Con orgullo ostenta la corona de Miss Grand Ecuador, evento organizado por el Concurso Nacional de Belleza, y por ello viajará a Tailandia, donde intervendrá en el certamen internacional, cuya elección está prevista para el 4 de diciembre. No es su primer reinado, pues fue soberana de Ventanas y participó en Miss Earth Ecuador 2019.

“Siempre (los concursos de belleza) han sido una plataforma para hacerme más visible y convertirme en una vocera de personas que también necesitan ser más visibles. Me han abierto puertas, tengo trabajo y soy independiente. Por los reinados he tenido la oportunidad de modelar. Ahora estoy laborando en el sector del marketing y lo seguiré haciendo cuando regrese a Ecuador”, dice cuando se le pregunta sobre su pasión por este tipo de eventos.

Desfilar en una pasarela o lucir su belleza no es lo único que le atrae. Ahora estudia Medicina en la Universidad de Guayaquil. “Desde niña quise ser doctora, crecí con una prima (Eliana) que estudiaba esa carrera y la acompañaba a la clínica. En una ocasión ingresé a ver una de sus operaciones. Me llama la atención la neurocirugía. Aunque tal vez cambie de opinión. Mi especialización la decidiré más adelante”.

No descarta seguir participando en reinados. Juan Faustos // EXPRESO

La pandemia le permitió palpar de cerca el dolor humano. ¿Aquello afianzó su vocación?

Los momentos difíciles son los que más nos enseñan. Durante la crisis sanitaria reflexioné en la necesidad que tenían las personas de un buen médico, de recibir atención.

¿Qué giro le daría a su vida el volver a Ecuador con un título internacional?

Sería un cambio total en mi vida porque es una plataforma gigante. Soy una de las favoritas en las redes sociales y eso me hace más visible. Últimamente Ecuador no ha tenido una buena racha en concursos, así que sería algo muy grande dar esa alegría a los ecuatorianos.

¿Está de acuerdo con que los certámenes deberían ser más inclusivos, aceptar aspirantes casadas y con hijos, o con otra orientación sexual? ¿O usted es más tradicionalista?

El mundo avanza y no podemos quedarnos en un mismo sitio o esperar que todo siga igual. Si algo cambia es porque la sociedad lo necesita. No creo que se lo deba llamar inclusión. Todos somos iguales, tenemos los mismos sueños, el amor lo sentimos de la misma manera. Si alguien que se lo merece gana la corona, sería increíble. Es una gran apertura para que exista menos discriminación.

Ha vivido en algunos lugares, pero finalmente se decidió por Guayaquil.

Cuando vine a vivir a Guayaquil a los 18 años no me costó acostumbrarme. Vivo sola, es el lugar correcto para crecer profesionalmente. Se come un rico encebollado (risas). Si en el concurso me preguntaran sobre lo que promocionaría de mi país, diría que existen cuatro mundos en esta tierra. Podemos estar en la playa y en pocas horas ya estamos en las montañas o en la selva. Le llama la atención al extranjero el disfrutar de varios climas.

Cantar solo como hobby

En sus ratos libres lee y practica ejercicios. Antes no lo hacía. Una de sus aspiraciones es estudiar canto. “Dicen que no tengo mala voz, soy afinada, pero necesito recibir clases. Lo haría solamente como hobby, porque mis pasiones son otras”, comenta Andrea.

Se define como una mujer alegre, emprendedora, con aspiraciones en la vida, espontánea y sincera.

Enamorada de un artista

Aunque su relación con el cantante cuencano César Morales recién tiene un año, considera que es el hombre que la hace sentir feliz y la apoya en sus decisiones. “Es maravilloso y por ello estoy con él, no es celoso. Antes de tener una pareja, debemos amarnos mucho nosotros mismos. Nunca me ha puesto ataduras. No planifico el futuro, pero por ahora estamos bien y lo más importante es que existe amor”, dice.

Añade que si algún día tiene una hija, “la apoyaría si desea intervenir en un certamen de belleza. Dejaría que opte por sus propios sueños. No por los míos o por mis experiencias. Lógicamente la guiaría, pero permitiría que tome su decisión”.

Si un hijo suyo le confiesa que es gay o que está en drogas, ¿cuál cree que sería su accionar o reacción?

No me atrevo a decirlo porque todavía no soy madre, no sabría cómo reaccionaría; pero justo llevo un mensaje al certamen internacional que involucra a la educación. Considero que es la raíz de muchas situaciones que se presentan.

Es necesario gente mejor educada, con una mejor inteligencia emocional. Aquello nos ayudará a ser mejores padres e hijos. Mi mamá (Laura) es madre soltera, no siempre pudo estar conmigo porque se dedicó a trabajar, pero me dio valores, principios, una buena educación. Supo cómo criarme y eso me ayudó mucho en la vida.

Cuando retorne de Tailandia, ¿los concursos serán solo un buen recuerdo?

No cierro las puertas a los concursos, porque han sido mi plataforma. Si me sirven para seguir llevando mi mensaje, continuaré en ellos. Veremos qué pasa en el futuro.

En su ropero…

Andrea prefiere seguir las tendencias, en estos momentos las blusas y pantalones anchos. “Aunque estoy a la moda, luzco lo que me haga sentir cómoda. En mi clóset encontrarán zapatos de tacos de todos los colores, por los certámenes”.