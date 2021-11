Tras un presunto delito sexual en el cual Arturo Vizcarra, de TC, estuvo involucrado en 2016 y su rompimiento con Sofía Caiche, el bailarín mantuvo el perfil bajo. Sin embargo ahora vuelve a estar en el ojo del huracán porque se lo vincula sentimentalmente con Carolina Jaume. Más todavía cuando su expareja aseguró que ellos mantienen una relación y que Carolina solo podía esperar sexo del competidor de 'Soy el mejor'.

Las telenovelas y 'El poder del amor' ponen la mirada en Turquía Leer más

Luego de esos comentarios, tanto a Rayo como a Carolina se los vio en unas fotos muy cariñosos en Punta Cana, República Dominicana, durante el feriado. Ahora se alega que fue parte de una producción.

Según Dieter Hoffmann, de Vito TVO, “viajamos en el mismo vuelo a Punta Cana. Ellos dieron ‘papaya’ al subir imágenes en el mismo lugar. Allá se dieron situaciones complicadas, incómodas, hubo discusiones, amenazas contra mí y además ella le dijo a Rayo que era ‘chiro’. Su temor era que yo revele lo que ocurrió allá. Ambos estaban a la defensiva”.

Un anterior escándalo, en plena pandemia le costó el puesto a Carolina, que entonces era parte del seriado 'Antuca me enamora', de TC. Participó en una fiesta organizada por Mauricio Herrera de la cual circularon fotos de los invitados sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social, cuando regía el toque de queda con medidas de confinamiento por la COVID-19.

Rayo se manifestó en su también espacio 'De casa en casa' para dar la versión de los hechos. No convenció, se lo notaba evasivo y a las preguntas que le plantearon Jasú Montero y Jorge Heredia respondió con otras preguntas. Aceptó que viajaron en grupo, negó una discusión entre ellos, dijo que la ‘amistad’ nació en 'Soy el mejor' y que a ninguno de los dos le importaba que por este paseo fuera del país, la gente hablara.

'Combate': Un regreso que genera polémica Leer más

Se refirió a los problemas de salud de Carolina en Punta Cana como dolencias hepáticas. Después de mucho bla, bla, bla y de hablar cantinfladas, es decir de manera poco clara, le preguntaron si tenía o no algo con Carolina y dijo que no iba a negar o afirmar nada. A buen entendedor, pocas palabras.

La Bombón, quien fue una de las invitadas a este recorrido, afirma: “Yo estuve en otro hotel, coincidimos en las actividades, diversiones y comidas. Sus roces fueron allá entre blancos, yo soy negra. Fui por pasarla bien con mi hija. De eso se trataba, de que nos divirtiéramos entre amigos y personas sanas.

Por ahí algo se escapó de las manos y ya se puso la cosa caldeada, pero gracias a Dios no llegó a mayores. Ya estamos en Ecuador y renovados, con ganas de seguir cada uno haciendo lo que nos gusta, generar ingresos para los nuestros. Por eso no tengo marido, para no andar de mandarina. Que hablen los protagonistas, yo solo soy una humilde espectadora y no tengo vela en ese entierro”.

Según el comentarista de farándula Stalyn Ramos, Arturo Vizcarra “es conocido por no concretar relaciones y vivir largos romances basados en la exposición mediática, pero que no han concluido en matrimonio. Ya su imagen se vio manchada por un escándalo sexual y lo del feriado es una consecuencia de no saber valorar el pasado sentimental de Carolina Jaume y comenzar un amorío con ella y exponerlo. Rayo no es un hombre con la estabilidad económica para costear los momentos de diversión de una novia con el estilo de la presentadora.

El viaje a República Dominicana es un canje para dos personas que pidió ella. Desde allí el feriado comenzó mal, pues prácticamente él era el invitado a merced de Carolina. Debería poner fin a la relación”.