Turquía se ha convertido en una potencia del género de las telenovelas y tras el reality ‘El poder del amor’ que emite Ecuavisa y en el cual hay participantes del continente americano, entre ellos de Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, México… la mirada está puesta en esa lejana tierra.

Los ecuatorianos Mare Cevallos, Andreína Bravo y Don Day viajaron a Estambul. En esta ciudad dividida geográficamente en dos zonas, la europea y la asiática, se encuentra la casa donde han vivido diferentes experiencias los 16 participantes desde agosto.

Según Martha Suárez de la agencia Nactur, el pasaje a Turquía cuesta aproximadamente 1.400 dólares y un tour, 800 dólares. La mejor época para viajar es la primavera y el otoño, cuando el clima es más agradable. Los ecuatorianos no necesitan de una visa para ingresar.

Adicionalmente deben tener una prueba PCR negativa de COVID-19 hecha hasta 72 horas previos a su entrada.

El Gran Bazar en Estambul. Redes

El presentador Eduardo Andrade, quien tiene como hobby viajar, estuvo en este lejano destino en 2014. “El boleto puede ser algo costoso dependiendo de la temporada en que se va, pero recorrerlo es económico, así como la comida. El cordero es delicioso, me encanta”, cuenta.

Entre los principales atractivos están la zona antigua, imponentes palacios, las mezquitas Azul y la de Santa Sofía, el Gran Bazar, muy famoso. Siempre hay que pedir rebaja porque de lo contrario les ven la cara a los extranjeros. Ir en un crucero por el Bósforo para cruzar al lado asiático es maravilloso”.

Si las telenovelas turcas que se emiten en los diferentes canales locales y ‘El poder del amor’ han hecho que se enamore de este destino, debe recordar si está en sus planes visitarlo que también existen prohibiciones: entrar con zapatos a las casas, usar ropa muy descubierta en público, comer cerdo, escuchar música o hablar con volumen muy fuerte, hacer bromas con la religión y hablar de política.

¿Don Day y su novia Elizabeth salieron del reality?

"Hoy quizá sea el gusto para muchos, pero sé también que me estoy dando el gusto a mí mismo, de darme el lujo de vivir el amor que siento. Te amo como no pensé amar y quiero seguir escribiendo esta historia que cada vez me sorprende más. Y a mis seguidores gracias por estar hasta el final", dijo Don Day en sus redes sociales.