En agosto se inició el reality turco 'El poder del amor' que emite Ecuavisa y que ya está en la recta final. El próximo mes se conocerá si alguno de los ecuatorianos, Andreína Bravo, Don Day o Mare Cevallos, con sus respectivas parejas, se convierten en los triunfadores de este espacio. ¿Qué opina la gente de la farándula al respecto?

”No veo mucho el programa, pero mi familia quiere que gane la pareja formada por Mariela Lemus y Alejandro Royg, porque son los únicos que sienten amor sincero”, confiesa el presentador y coach Nicolás Espinosa.

El guionista Jorge Luis Pérez manifiesta que desde que se estrenó 'El poder del amor', “sus espectadores y seguidores dedican horas a presenciar sus capítulos, a familiarizarse con los concursantes, empatizar con algunos y rechazar las actitudes de otros, ese es el efecto que buscan programas de este género.

Pasan las semanas y se acerca la hora de conocer al ganador, pero surgen varias preguntas al respecto: ¿Quién merece el puesto de honor en este experimento social? ¿El más polémico, el más estratega, el sincero, quien se haya enamorado, el o la que supo pescar a río revuelto? Creo que debería ganar quien desde el primer día se valió de una fachada de ingenuidad, misterio y sorpresa, quien supo manejar sus emociones con inteligencia y no con arranques pueriles, quien fue a jugar las reglas del reto, quien trató de ser alguien orgánico y no una celebridad de barrio. Me refiero a Andreína Bravo”.

La presentadora y reportera Evelyn Vanessa Calderón, de En contacto, dice que espera que gane alguno de los ecuatorianos. “Hasta ahora, la pareja que se ve más enamorada y consolidada es la de Don Day y Elizabeth, incluso ellos tienen planes de venir a vivir a Ecuador. Habrá que ver qué sucede con los votos”.

Para el presentador Mauricio Altamirano, “Don Day y su ‘novia’ Elizabeth podrían ganar, aunque honestamente dudo que ella sea el amor de su vida y viceversa.

En ese reality, lo que más abunda es el chisme y la estrategia, menos el amor. Primero porque ‘El cholo de los labios rosa’ es puro show y sabe que para ganar debe tener una pareja. Sus fans, los que aún no tienen criterio formado, quizá se crean ese cuento que encontró a su media naranja al otro lado del mundo, pero es un programa de entretenimiento, en el que una pareja debe ser la vencedora y el actor es pilas y usará todas las ‘mañas televisivas’ que aprendió a lo largo de su carrera.

Con su carisma, labia, personalidad y elaborados planes, como al inicio cuando se inventó que tuvo un romance en Ecuador con Mare Cevallos, luego ella lo delató, es claro que de entrada Don Day quiso arrasar con todo. Luego hasta coqueteó con la presentadora Vanessa Claudio y con la participante que le dé chance.

Sencillamente Don Day usa las cartas que tiene a su alcance, la relación con Elizabeth Cader durará mientras estén en Turquía y ganen, él no dejará su cómoda vida de galán criollo y ella no dejará a su verdadero amor, su hija, porque es madre. Si ambos se encaprichan en continuar con su novela, la distancia o el sentido común los separará”.

“”El poder del amor lo debe ganar el Team Ecuador porque es el único equipo que ha generado contenido y altos rating de sintonía. Una de las parejas que podría triunfar es la de Mare Cevallos y Andrés Salvatierra, quienes tienen más futuro televisivo. Andreína Bravo también lo tiene tras el reality y podría estar ganando con la pareja que haga conexión”, comenta el comunicador Christian Albán.