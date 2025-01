¿En qué se relaciona Kendrick Lamar en la demanda de Drake a Universal?

En el corazón de un nuevo escándalo, el rapero canadiense Drake ha presentado una demanda contra Universal Music Group (UMG) por difamación tras el lanzamiento de la canción Not Like Us de Kendrick Lamar.

El tema incluye acusaciones de que Drake es un "pedófilo certificado" además de mostrar la fachada de su hogar en Toronto como si fuera la residencia de un delincuente sexual registrado. "Estas acusaciones no solo son falsas, sino que han puesto en peligro la seguridad de mi familia", declaró el artista en su demanda.

El impacto de la canción ha sido profundo. Desde amenazas en línea hasta un tiroteo en su residencia que ocurrió en mayo de 2024, Drake asegura que los efectos van más allá de lo tolerable. Su equipo legal comparó la situación con la conspiración de Pizzagate en 2016. Esta teoría, que ya ha sido desmentida por investigaciones periodísticas, planteaba que algunas figuras políticas y celebridades estaban involucradas en una red de tráfico sexual infantil que operaba desde el sótano de una pizzería.

Los abogados del cantante hicieron alusión a este caso como una forma de subrrayar cómo información falsa puede derivar en violencia real. “Esto no es solo una pelea de egos; es un ataque a mi vida privada”, argumentó su abogado, Michael J. Gottlieb.

La respuesta de Universal Music Group

Universal Music Group no tardó en responder con contundencia y rechazar las acusaciones. En un comunicado oficial, la discográfica dijo: “nunca apoyaríamos una campaña que dañe la reputación de nuestros artistas. Estas acusaciones son ilógicas”.

En su declaración oficial, calificaron la demanda como un intento de “silenciar la expresión artística” de Kendrick Lamar. "A lo largo de su carrera, Drake ha usado el formato de batallas de rap para expresarse. No vamos a permitir que judicialice lo que él mismo ha cultivado”, señaló la empresa.

Además, UMG destacó su papel en el éxito del rapero canadiense, recordando que han invertido enormemente en su música y carrera. "Drake ha alcanzado logros históricos gracias al apoyo de Universal. La idea de que buscamos perjudicarlo es absurda". Pese a estas afirmaciones, la demanda de Drake sugiere que la compañía priorizó el beneficio económico al usar "bots" y estrategias de marketing para viralizar el tema, que ya acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify.

Aunque ninguno de los artistas ha comentado directamente, los seguidores están divididos entre quienes apoyan la libertad creativa y quienes exigen responsabilidad en los límites del entretenimiento.

