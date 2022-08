El chileno Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, se retira de la Teletón, evento solidario dirigido a rehabilitar personas con discapacidad que lideró desde su primera versión, en 1978.

En una carta publicada en el diario chileno El Mercurio, dio las gracias a su país por haber “hecho suya la Teletón y ser los pilares fundamentales de esta gran obra”. El gran éxito que tuvo permitió su expansión a la pantalla de otras naciones de la región, que copiaron el formato.

“Cuando comenzamos era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todos. Chile hizo un esfuerzo, y siempre pudo. Los mejores sueños se han convertido en realidad gracias a los chilenos. Es un acto de solidaridad que ha permitido rehabilitar a más de 100.000 niños, jóvenes y familias”, expresó en la carta abierta.

Don Francisco, que en diciembre cumplirá 82 años, ya era popular cuando comenzó a estar al frente de la Teletón porque era el conductor del programa 'Sábado gigante' que se emitió entre 1962 y 2015, desde Miami.

“Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando dónde y cuándo me necesiten. Estoy convencido de que no es obra de una persona ni de un grupo determinado. Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile; le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos”.

La primera Teletón de Chile y Latinoamérica fue un evento benéfico televisado durante más de 24 horas de duración en directo, y se realizó en 1978, mientras el país vivía su quinto año de dictadura cívico militar bajo el mando de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras su éxito, fue exportado a diferentes lugares del continente americano, llegando incluso a Asia y Europa en los años siguientes.