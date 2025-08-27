Doménica Mena sobre su exesposo: "De ese señor no me interesa saber nada"

La exreportera y expresentadora de farándula se divorció de Juan Carlos Tamayo

La exreportera de farándula Doménica Mena, radicada en Estados Unidos desde 2016, puso punto final a su matrimonio con Juan Carlos Tamayo hace apenas un mes, luego de tres meses de separación. De esa relación quedaron dos hijos: Milla, de 13 años, y Salvatorre, de 11.

Fueron 13 años de matrimonio, que terminaron por “diferencias irreconciliables”. Ella lo dejó claro: “Vamos por caminos diferentes, cuando el rumbo va por encima de tus valores y principios, sin ser fiel, ahí no es. Se vale perder 13 años, pero no toda la vida. La felicidad es para todos, cada quien está en su lugar. Esto ya es pasado. Nuevo estado civil: divorciada”.

Un pedido a familiares y amigos

Fiel a su estilo frontal, Doménica pidió a familiares y amigos que no le manden fotos de la nueva novia de su ex, porque eso para ella ya es “noticia vieja. Del señor en mención no me interesa saber nada, no existe ninguna relación entre los dos”.

La expresentadora del segmento Farandulight del programa En contacto dio el “sí, acepto” en la iglesia La Merced de Guayaquil, luciendo un traje de Tatiana Torres. En aquel entonces aseguró estar feliz porque había encontrado al hombre de su vida. Pero ya se sabe… nada es para siempre.

Una mujer de tallas grandes

En Ecuador trabajó en Ecuavisa, Gamavisión y Teleamazonas. Aunque en el país logró ser reconocida como reportera de espectáculos, sus metas profesionales la llevaron a migrar. Nunca ser una mujer de tallas grandes le impidió cumplir sus sueños ni brillar con luz propia.

